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07 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Realizaron siete allanamientos por una investigación de corrupción de menores

Los procedimientos se realizaron el viernes en Gobernador Costa y localidades cercanas por orden de la Fiscalía de Esquel. Se secuestraron celulares y otros elementos de interés para la investigación.
Por Redacción Red43

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El jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, brindó detalles sobre uno de los procedimientos más importantes realizados durante el fin de semana en la región. Se trató de siete allanamientos simultáneos llevados adelante el viernes 3 de julio en el marco de una investigación por un presunto caso de corrupción de menores.

 

Según explicó el comisario, los operativos fueron ordenados por la Fiscalía de Esquel y ejecutados por personal de la División Policial de Investigaciones (DPI), con la colaboración de efectivos de la Unidad Regional Esquel y de las comisarías de Gobernador Costa, José de San Martín y Tecka.

 

"Se materializaron un total de siete diligencias de allanamiento que encomendó la Fiscalía de la ciudad de Esquel en el marco investigativo de una causa que era caratulada a priori como corrupción de menores", indicó Melipil.

 

El jefe policial señaló que el objetivo principal de los procedimientos fue reunir elementos de interés para la causa, por lo que evitó brindar mayores precisiones sobre el avance de la investigación.

 

"El resultado fue altamente positivo, en razón de que se encontraron diversos elementos que permiten avanzar en esta cuestión investigativa, sobre todo aparatos telefónicos que se han sometido para continuar con esta cuestión", sostuvo.

 

Melipil aclaró que durante los allanamientos no hubo personas detenidas y remarcó que la finalidad de las medidas era el secuestro de evidencia.

 

"No hubo personas detenidas. El objetivo se cumplió toda vez que se encontró todo lo que se pretendía secuestrar en el marco de esta diligencia", afirmó.

 

Los procedimientos se realizaron principalmente en domicilios de Gobernador Costa, aunque también alcanzaron a localidades cercanas. Todos los inmuebles habían sido previamente identificados mediante tareas investigativas desarrolladas por la DPI.

 

En total participaron más de 25 efectivos policiales. "Estamos hablando de un número mayor a los 25 efectivos desplegados para esta diligencia", precisó Melipil.

 

Respecto a los elementos buscados, el comisario explicó que la solicitud de la Fiscalía contemplaba principalmente el secuestro de teléfonos celulares y otros objetos vinculados a este tipo de investigaciones.

 

"Tenía como principales cuestiones casualmente el secuestro de aparatos y otros elementos que hacen a este tipo de delitos y a este tipo de investigaciones", concluyó.

 

 

 

R.G

 

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