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Por Redacción Red43

Robaron una bicicleta en el Barrio 42 Viviendas, y fue recuperada por la Policía

El hecho ocurrió durante la noche, en el Barrio 42 Viviendas. Personal policial logró recuperarla.
Por Redacción Red43

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Personal de la Comisaría Distrito Segunda de Esquel secuestró una bicicleta denunciada como sustraída durante un patrullaje preventivo realizado en la noche del lunes.

 

El hecho ocurrió en la noche del martes. en el Barrio 42 Viviendas, sobre Pasaje Dioscar Zapata.

 

Efectivos del mini comando que circulaban a bordo del móvil observaron a un menor de 13 años circulando en un rodado cuyas características coincidían con las de una bicicleta denunciada como hurtada días atrás, de la cual se había aportado una fotografía.

 

Al identificar al menor, identificado y cotejar la bicicleta con la imagen de la denuncia, los efectivos constataron que se trataba del mismo rodado.

 

Puesto en conocimiento el hecho, la Fiscal de Turno, Doctora Bagnato, dispuso el secuestro de la bicicleta y que el menor sea entregado a un mayor responsable.

 

Por ello se hizo presente su hermano, con domicilio en Barrio 42 Viviendas, quien retiró al menor del lugar. 

 

La bicicleta quedó secuestrada y alojada en la dependencia policial a disposición de la Justicia.

 

Intervinieron el oficial Leonel Bruscella y Andrés Correa, con el hecho a cargo del Comisario Emanuel Morales, Jefe de la Comisaría Distrito Segunda Esquel.

 

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