Esquel tendrá un "Encuentro de Almas Vivas +50"  

Ana Julia Ochoa, directora de Alma Viva, emprendimiento social y educativo de Esquel, invita a todas las personas mayores de 50 años a sumarse a una nueva propuesta: "Encuentro de Almas Vivas".
La propuesta será un domingo al mes: "un domingo al mes para conversar. Hacer una ronda de charla con un tema determinado. La idea no es que haya expositores ni disertantes, sino que sea entre nosotros. Entre todas las personas que queramos encontrarnos a hablar de esos temas que nos atraviesan, que nos involucran y nos interpelan. Poder pensar juntos y encontrar quizás alguna respuesta, o tal vez muchas preguntas".
Primer encuentro
Domingo 12 de julio
De 17:00 a 19:30 hs
Salón de la Cooperativa, Calle Alvear - Esquel
Podés llevar tu equipo de mate y venir dispuesto a escuchar, a conversar y a compartir sentires y reflexiones con otras personas como vos.
Este ciclo comienza el 12 de julio y se extenderá hasta fin de año, con un encuentro mensual.
Tema del primer encuentro: "Los miedos"
Los miedos en nosotros, los mayores de 50 años.
Inscripción
Para participar solicitá el formulario de inscripción al teléfono 2945-447828. Te lo enviamos y con eso quedás anotado/a.
SL