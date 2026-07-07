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07 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Secuestraron un vehículo que trasladaba pasajeros sin la RTO vigente

El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 40 durante un control vehicular. El rodado prestaba servicio de transporte de pasajeros sin cumplir con uno de los requisitos obligatorios para esa actividad.
Por Redacción Red43

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Un vehículo que realizaba transporte de pasajeros fue secuestrado de manera preventiva este lunes por la tarde en El Bolsón, luego de que un control vial detectara que circulaba sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.

 

El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta Nacional 40, en el acceso a la localidad, y estuvo a cargo de personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial de El Bolsón, efectivos afectados al refuerzo de temporada y agentes de la Secretaría de Transporte de Viedma.

 

Detectaron la infracción durante un control

Durante el operativo, los inspectores detuvieron la marcha de un Chevrolet Prisma Joy para realizar una inspección de rutina.

 

 

Si bien la documentación del vehículo no presentaba irregularidades en cuanto a su situación registral, al verificar los requisitos exigidos para el transporte de pasajeros comprobaron que no contaba con la oblea de la Revisión Técnica Obligatoria vigente.

 

Al tratarse de una condición indispensable para prestar ese servicio, se confeccionó el acta de infracción y se dispuso el secuestro preventivo del rodado.

 

La pasajera continuó el viaje en un vehículo habilitado

Tras el procedimiento, la pasajera que viajaba en el automóvil pudo continuar el recorrido en otro vehículo habilitado para el transporte de pasajeros y con la Revisión Técnica Obligatoria al día.

 

 

Desde las fuerzas que participaron del operativo recordaron que este tipo de controles busca verificar que quienes prestan servicios de transporte cumplan con las condiciones exigidas para circular y trasladar pasajeros.

 

 

O.P.

 

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