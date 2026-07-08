"Argentina no es invencible": el desafiante mensaje del DT de Suiza antes de los cuartos

La previa del cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Tras eliminar a Colombia en la definición por penales, el entrenador suizo Murat Yakin lanzó un mensaje desafiante y dejó en claro que su equipo no llega a conformarse con haber alcanzado esta instancia.

"Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular, pero Argentina no es invencible", afirmó el técnico, una frase que rápidamente hizo ruido en la previa del encuentro.

Lejos de mostrarse intimidado por enfrentar al vigente campeón del mundo, Yakin fue contundente sobre el objetivo de su selección. "Por supuesto que trataremos de vencer al campeón", aseguró, convencido de que Suiza puede dar uno de los grandes golpes del torneo.

El entrenador también explicó que el seleccionado europeo buscará competir de igual a igual desde lo táctico. "Hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad. Va a ser un partido muy interesante. Intentaremos competir contra el campeón vigente", señaló.

Además, sostuvo que el plantel conoce bien el estilo de los equipos sudamericanos y que esa experiencia será clave para afrontar el compromiso. "Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos; trataremos de vencer al campeón", insistió.

Las declaraciones de Yakin contrastaron con las del experimentado defensor Ricardo Rodríguez, quien optó por un tono mucho más prudente. "Argentina es un equipazo, tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Tiene a Messi, el mejor", destacó el lateral, que disputa su cuarta Copa del Mundo.

Mientras Suiza alimenta la ilusión de seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez unas semifinales mundialistas, Argentina buscará defender su condición de campeona del mundo y meterse entre los cuatro mejores del certamen.

El encuentro entre Argentina y Suiza se disputará este sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas. El ganador avanzará a las semifinales del Mundial 2026 donde enfrentará al ganador del duelo entre Inglaterra y Noruega.



MA