Los actos por el 9 de Julio tendrán propuestas culturales y celebraciones en la Comarca Andina

Los actos por el 9 de Julio en la Comarca Andina reunirán este jueves a vecinos y visitantes en distintas localidades, con propuestas que incluirán ceremonias protocolares, expresiones culturales y espacios para compartir las tradiciones argentinas.

Las actividades se desarrollarán durante la jornada del Día de la Independencia, con cronogramas organizados por los municipios de la zona para recordar la Declaración de la Independencia Argentina y celebrar una fecha histórica del país.

El Bolsón tendrá desfile, música y propuestas para emprendedores

En El Bolsón, la jornada comenzará a las 10:30 con la inauguración del Tótem Paseo del Centenario. Luego se realizará el izamiento del pabellón nacional, el acto protocolar y el tradicional Desfile Cívico y Paseo Criollo sobre la avenida San Martín.

Por la tarde, desde las 15 horas, el Polideportivo Municipal recibirá espectáculos de artistas locales, ballets y academias de danza. Además, habrá puestos de emprendedores y productores, junto con la entrega de reconocimientos a vecinos comerciantes del Centenario.

El intendente Bruno Pogliano invitó a participar de la celebración y señaló que la fecha representa una oportunidad para reencontrarse y acompañar los valores vinculados a la historia argentina.

Lago Puelo realizará el acto en la Casa de la Cultura

En Lago Puelo, el acto protocolar por el Día de la Independencia se llevará adelante a las 11 horas en la Casa de la Cultura Municipal, ubicada en la esquina de avenida Los Notros y El Maqui.

La propuesta busca homenajear la Declaración de la Independencia y compartir un momento de conmemoración junto a vecinos de la localidad.

Epuyén celebrará con locro y danzas folklóricas

En Epuyén, el encuentro será en el Gimnasio Municipal desde las 11 horas. Desde el municipio invitaron a llevar plato y cubiertos para compartir un locro patrio durante la jornada.

También habrá presentaciones de grupos de danza folklórica. Las banderas de ceremonia y autoridades invitadas deberán presentarse a las 10:30.

Cholila y El Maitén también tendrán actividades oficiales

Cholila realizará su acto oficial a las 11 horas en el Gimnasio Municipal. Luego de la ceremonia formal, se compartirá chocolate caliente con tortas fritas como parte del encuentro conmemorativo.

Por su parte, El Maitén llevará adelante el Acto Oficial por el Día de la Independencia a las 11:30 en el Salón Cultural.

Con distintas propuestas, las localidades de la Comarca Andina preparan una jornada para recordar la fecha patria y acompañarla con actividades abiertas para toda la comunidad.

O.P.