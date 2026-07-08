Festejaba por el partido de la selección y descubrieron que tenía un pedido de captura

Los festejos por la clasificación de la selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejaron una situación inesperada en Trelew. En medio de los operativos de prevención desplegados por la Policía del Chubut, un joven de 25 años fue detenido al comprobarse que sobre él pesaba un pedido de captura vigente.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 21, cuando efectivos de la División Canes realizaban patrullajes preventivos en distintos sectores de la ciudad, donde todavía se registraban caravanas y celebraciones de los hinchas tras el triunfo de la Albiceleste.

Durante la recorrida, los uniformados observaron a dos hombres consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, en la intersección de Oris de Roa y 25 de Mayo. Como parte del operativo, ambos fueron identificados y sus datos fueron verificados en el sistema policial.

Fue entonces cuando los efectivos constataron que uno de los hombres registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Chubut. Ante esa situación, fue detenido en el lugar y trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.

Según se informó, el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y el joven no ofreció resistencia al momento de ser notificado de la orden judicial.

Hasta el momento no trascendieron los motivos por los cuales era requerido por la Justicia, por lo que se espera que esa información se conozca durante las actuaciones judiciales correspondientes.

MA