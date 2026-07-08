Comités de la UCR rechazan la reelección indefinida

La dirigencia de la Unión Cívica Radical de distintas regiones de Chubut manifestó su profunda preocupación y un enérgico rechazo ante la modificación de la Ley de Corporaciones Municipales aprobada por la Legislatura provincial, la cual reinstala la posibilidad de mandatos sucesivos ilimitados para intendentes y presidentes de comunas rurales. A través de pronunciamientos oficiales emitidos por las conducciones partidarias, el radicalismo chubutense coincidió en que la medida atenta de forma directa contra las bases del sistema democrático y los principios constitucionales vigentes en el territorio.

Por un lado, la Mesa Directiva del Comité Departamental Esquel fijó su posición mediante un comunicado institucional, donde remarcó de manera tajante que "no hay República posible sin alternancia en el poder". Las autoridades del radicalismo esquelense explicaron que una reelección sin límites temporales, lejos de reflejar de manera genuina la voluntad popular, genera un escenario de profunda desigualdad institucional. Según argumentaron, quien se encuentra ejerciendo el cargo acumula ventajas significativas tras varios mandatos sucesivos, lo que torna incompatible una contienda electoral en igualdad de condiciones para el resto de las fuerzas políticas. Asimismo, recordaron que tanto la Constitución Nacional como la de la Provincia del Chubut optan con claridad por esquemas que desalientan el nepotismo y los personalismos como fuentes de poder, catalogando esta nueva normativa como inaceptable para los defensores de los principios republicanos.

En sintonía con este reclamo, el denominado Bloque del Interior y Adherentes de la Unión Cívica Radical —Distrito Chubut— emitió una declaración conjunta en defensa de la república, la alternancia política y la autonomía ciudadana.

Este frente agrupa de manera unificada a los comités departamentales de El Maitén, El Hoyo, Cholila, Lago Puelo, Río Mayo, Río Senguer, Aldea Beleiro, Gualjaina, Sarmiento y al Delegado de Epuyén. Los representantes del interior recordaron que la ciudadanía provincial había dado un paso histórico en pos de la transparencia y la igualdad, un norte que consideran que hoy se ve vulnerado. En el texto denunciaron que, en flagrante contradicción con aquel espíritu de depuración, se impone una regresión antidemocrática ejecutada a espaldas de la sociedad y sin ningún tipo de consulta previa a las bases o dirigentes que componen el espacio. De este modo, la extendida representación territorial del radicalismo cordillerano y del sur chubutense catalogó la reforma como una maniobra legislativa orientada a reinstalar la perpetuidad y el caudillismo en los municipios del interior.