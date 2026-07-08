Nuevos cuidadores de personas mayores en Chubut

El Gobierno del Chubut, en un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría General de Gobierno, la Universidad del Chubut y los municipios de Esquel, José de San Martín y Río Pico, llevó adelante la entrega de certificados a 105 estudiantes que culminaron el Curso de Cuidados de Personas Mayores con Orientación Asociativa. La propuesta formativa tuvo como objetivo central fortalecer la capacitación y profesionalización de quienes se desempeñan en el ámbito de los cuidados, promoviendo una perspectiva integral, comunitaria y de derechos. Asimismo, brindó herramientas clave para el desarrollo de iniciativas asociativas vinculadas a la economía social y solidaria.

Durante la ceremonia oficial se destacó el compromiso de todos los alumnos que sostuvieron el proceso de formación y adquirieron conocimientos fundamentales para potenciar un sector cada vez más necesario ante el crecimiento de la población de personas mayores.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, felicitó a todos los estudiantes por sostener la formación, por no abandonar y por aprovechar cada una de las herramientas y oportunidades de capacitación. La funcionaria destacó que cada uno de los egresados suma conocimientos, compromiso y vocación para construir una verdadera ruta del cuidado en la provincia.

La ministra remarcó además que este camino es fruto de la sanción de la Ley Provincial de Personas Mayores, impulsada por el gobernador Ignacio Torres y trabajada en conjunto con el Consejo de personas mayores de la provincia. Según explicó la funcionaria, se trata de una normativa que marca un antes y un después en las políticas públicas destinadas a garantizar un envejecimiento digno, activo y con más derechos para todos los chubutenses. Con esta iniciativa se reafirma el compromiso con la formación de recursos humanos especializados y con el fortalecimiento de políticas públicas que promuevan el cuidado, la inclusión y el bienestar de las personas mayores en todo el territorio provincial.

EBW