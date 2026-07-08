-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 08 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
08 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Nuevos cuidadores de personas mayores en Chubut

El Gobierno Provincial, la Universidad del Chubut y municipios locales entregaron certificados a 105 egresados con el fin de fortalecer y profesionalizar la red de cuidados integrales en la región. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, en un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría General de Gobierno, la Universidad del Chubut y los municipios de Esquel, José de San Martín y Río Pico, llevó adelante la entrega de certificados a 105 estudiantes que culminaron el Curso de Cuidados de Personas Mayores con Orientación Asociativa. La propuesta formativa tuvo como objetivo central fortalecer la capacitación y profesionalización de quienes se desempeñan en el ámbito de los cuidados, promoviendo una perspectiva integral, comunitaria y de derechos. Asimismo, brindó herramientas clave para el desarrollo de iniciativas asociativas vinculadas a la economía social y solidaria.

 

 

 

Durante la ceremonia oficial se destacó el compromiso de todos los alumnos que sostuvieron el proceso de formación y adquirieron conocimientos fundamentales para potenciar un sector cada vez más necesario ante el crecimiento de la población de personas mayores.

 

 

 

Al respecto, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, felicitó a todos los estudiantes por sostener la formación, por no abandonar y por aprovechar cada una de las herramientas y oportunidades de capacitación. La funcionaria destacó que cada uno de los egresados suma conocimientos, compromiso y vocación para construir una verdadera ruta del cuidado en la provincia.

 

La ministra remarcó además que este camino es fruto de la sanción de la Ley Provincial de Personas Mayores, impulsada por el gobernador Ignacio Torres y trabajada en conjunto con el Consejo de personas mayores de la provincia. Según explicó la funcionaria, se trata de una normativa que marca un antes y un después en las políticas públicas destinadas a garantizar un envejecimiento digno, activo y con más derechos para todos los chubutenses. Con esta iniciativa se reafirma el compromiso con la formación de recursos humanos especializados y con el fortalecimiento de políticas públicas que promuevan el cuidado, la inclusión y el bienestar de las personas mayores en todo el territorio provincial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La Policía dio a conocer el parte oficial del trágico choque camino a Aldea Escolar
2
 Karina Paola Alvarado QEPD
3
 Un automovilista chocó contra un árbol bajo la lluvia y debió ser rescatado
4
 Festejo albiceleste en Esquel tras otra remontada histórica de Argentina
5
 Presenció en Atlanta uno de “los últimos bailes” de Messi
1
 Festejaba por el partido de la selección y descubrieron que tenía un pedido de captura
2
 Los actos por el 9 de Julio tendrán propuestas culturales y celebraciones en la Comarca Andina
3
 Comités de la UCR rechazan la reelección indefinida
4
 El municipio comenzó a retirar vehículos abandonados de la vía pública
5
 La historia de vida del instructor de vuelo que se tiró de un avión y por qué tomó esa decisión
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -