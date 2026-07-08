El municipio comenzó a retirar vehículos abandonados de la vía pública

El Municipio de Esquel puso en marcha un operativo para retirar vehículos abandonados de la vía pública, en el marco de la ordenanza que regula la permanencia de rodados en desuso sobre calles y espacios públicos.

El procedimiento se lleva adelante de manera conjunta entre el área de tránsito municipal y la policía comunitaria. Antes de concretar el retiro de una unidad, se realiza un relevamiento para constatar el presunto estado de abandono, identificar al propietario y efectuar la correspondiente notificación.

Una vez cumplido ese paso, los titulares cuentan con un plazo de cinco días para retirar o reubicar el vehículo. Si ese período vence sin que se regularice la situación, interviene el Tribunal de Faltas y se autoriza el levantamiento de la unidad.

Desde el municipio indicaron que el objetivo principal es recuperar espacios públicos, mejorar la circulación y evitar que los vehículos en desuso permanezcan durante largos períodos sobre la vía pública.

Los primeros trabajos ya comenzaron y el operativo continuará en distintos barrios de la ciudad durante las próximas semanas, con la intención de avanzar de manera progresiva sobre los casos detectados.

Según informaron las autoridades, actualmente hay más de 120 vehículos identificados en presunto estado de abandono en diferentes sectores de Esquel. Sin embargo, estiman que una gran parte de los propietarios regularizará la situación una vez recibida la notificación, por lo que esperan que solo un porcentaje reducido de los rodados deba ser retirado por el municipio.

Asimismo, recordaron que mantener vehículos abandonados en la vía pública constituye una infracción y puede derivar en sanciones, además del retiro de la unidad. Por ello, recomendaron a los vecinos retirar o reacondicionar los rodados antes de que finalicen los plazos previstos por la normativa vigente.

MA