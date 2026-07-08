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08 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Rotary Club Esquel tiene nueva presidenta y renovó su comisión directiva

El Rotary Club Esquel comunicó la conformación de sus nuevas autoridades para el periodo 2026-2027, en el marco del inicio de un nuevo ciclo institucional.
Por Redacción Red43

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El Rotary Club Esquel comunicó de manera oficial a toda la comunidad la conformación de sus nuevas autoridades para el periodo rotario 2026-2027, marcando formalmente el inicio de un nuevo ciclo de trabajo institucional en la región. En esta oportunidad, Cecilia López Castaño asumió la presidencia de la entidad de bien público, donde estará acompañada en la gestión por Norma Pazos en el rol de vicepresidenta, Denise Charpentier como secretaria y Carolina Livano a cargo de la tesorería.

 

Desde la institución cordillerana señalaron que la nueva comisión directiva renueva plenamente su compromiso de continuar trabajando de manera articulada al servicio de la comunidad. El objetivo principal para este año se centrará en seguir promoviendo activamente diversos proyectos de carácter solidario, educativo y de desarrollo local, siempre bajo el amparo de los valores fundamentales y la vocación de servicio que distinguen mundialmente al Rotary.

 

Asimismo, las autoridades entrantes aprovecharon la ocasión para expresar un profundo agradecimiento por el acompañamiento permanente que reciben por parte de las distintas instituciones, los medios de comunicación y los propios vecinos tanto de Esquel como de Trevelin. En ese sentido, hicieron extensiva la invitación a toda la sociedad para seguir construyendo juntos nuevas acciones solidarias que generen un impacto positivo, duradero y transformador en la comunidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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