Esquel conmemorará el Día de la Independencia con un gran desfile cívico-militar

Cada 9 de julio, la Argentina recuerda uno de los hitos más trascendentes de su historia: la Declaración de la Independencia, proclamada en 1816 por el Congreso reunido en San Miguel de Tucumán.

En aquella jornada, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata manifestaron su voluntad de constituir una Nación libre y soberana, dando un paso decisivo en el proceso de organización de la República Argentina.

A 210 años de aquel acontecimiento, la fecha continúa siendo una instancia de encuentro y reflexión para todos los argentinos, quienes renuevan su compromiso con los valores de libertad, soberanía y unidad nacional.

En este marco, Esquel llevará adelante el tradicional acto cívico-militar organizado por el Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco”, junto con la Municipalidad de Esquel, con la participación de fuerzas de seguridad e instituciones de la ciudad.

El jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3, Teniente Coronel Marcelo Javier Lagraña, destacó la relevancia de esta fecha e invitó a toda la comunidad a participar.

“Es una fecha muy cara a los sentimientos de todos los argentinos. Es el momento en que nos declaramos independientes y comenzamos a transitar el camino que nos ha llevado a donde nos encontramos como República, como Nación”, expresó en diálogo con Red43.

El acto central comenzará a las 10:30 horas sobre la Avenida Ameghino, en la intersección con Belgrano, frente a la Plaza General San Martín, donde estará ubicado el palco oficial. Posteriormente, a las 11 horas, se desarrollará el desfile cívico-militar con la participación de efectivos y medios del Regimiento, fuerzas de seguridad e instituciones locales.

Lagraña señaló que esta celebración también constituye una oportunidad para acercar la institución a la comunidad y dar a conocer parte del trabajo que realiza el Ejército.

“Hay pocas oportunidades que tiene la sociedad para ver desplegados los medios que tiene la Nación. La mejor manera de honrar a aquellos que hicieron posible esto es demostrando con un gran desfile cívico-militar, integrándonos a la sociedad y mostrando lo que tenemos”, afirmó.

Durante la jornada, los vecinos y familias que se acerquen podrán compartir un tradicional Chocolate Patrio al finalizar el desfile, como parte de la celebración por esta fecha tan significativa.

Desde el Regimiento de Caballería de Exploración 3 invitaron a toda la comunidad de Esquel y la Comarca Andina a participar de esta conmemoración del Día de la Independencia.