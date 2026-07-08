La primera salida de La Trochita está casi agotada: ¿Qué pasará con las próximas?

El Viejo Expreso Patagónico La Trochita comienza las vacaciones de invierno con un panorama alentador. La primera salida prevista para este sábado registra una ocupación cercana al total de su capacidad y, si la demanda continúa en aumento, podrían incorporarse servicios adicionales durante las próximas semanas.

El cronograma de julio contempla excursiones todos los jueves y sábados a las 10 de la mañana, aunque desde la coordinación del tren histórico indicaron que el esquema podrá ampliarse de acuerdo con la cantidad de reservas.

Para afrontar la temporada, durante las últimas semanas se realizaron trabajos de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria y en el material rodante. Las tareas incluyeron el acondicionamiento de las vías, mejoras en los coches, revisiones mecánicas de las locomotoras y el abastecimiento de combustible para garantizar el funcionamiento del servicio.

La Trochita continúa siendo una de las principales propuestas turísticas de Esquel durante el invierno, especialmente en los días en que el centro de actividades de montaña La Hoya no puede operar por las condiciones climáticas. Además del recorrido, los visitantes pueden conocer la estación y el museo ferroviario.

Más allá de la temporada invernal, el histórico tren ya registra una importante demanda para la primavera. Desde la coordinación informaron que las salidas previstas para octubre, en coincidencia con la temporada de tulipanes en Trevelin, ya se encuentran completamente reservadas a través de agencias de turismo.

En paralelo, continúan los trabajos de reparación de una segunda locomotora en los talleres de El Maitén. El objetivo es contar con dos máquinas operativas en Esquel para fortalecer el servicio y responder a una demanda turística cada vez mayor.



MA