Deporte en la UNPSJB: Más de 200 estudiantes fueron parte y en agosto vuelven las inscripciones

Cada vez son más quienes encuentran en el deporte un espacio para compartir, cuidar su salud, hacer nuevas amistades y disfrutar de la vida universitaria. Durante el primer semestre del año, más de 200 estudiantes de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco participaron de las propuestas deportivas impulsadas por el Área de Deportes.

Las actividades incluyeron natación, gimnasio, kendo, vóley femenino y masculino, futsal femenino y masculino, handball y hockey, disciplinas que se desarrollaron en el Natatorio Municipal, el gimnasio Alfa y los salones de usos múltiples de las Escuelas N° 8, 758 y 791

Desde la coordinación del Área de Deportes, la profesora Johana Barrera destacó el crecimiento sostenido de la participación y el entusiasmo de quienes se sumaron a las distintas propuestas, consolidando estos espacios como un punto de encuentro para la comunidad universitaria.

"El deporte no solo mejora la calidad de vida, sino que también fortalece los vínculos, ayuda a afrontar los desafíos académicos y genera un verdadero sentido de pertenencia dentro de la universidad", expresó la profesora, responsable del área, quien además agradeció el permanente acompañamiento de la delegación Esquel de la UNPSJB, como también otras instituciones que colaboran con el desarrollo de las actividades, especialmente a la Municipalidad de Esquel por facilitar el Natatorio Municipal y a los equipos directivos de las Escuelas N° 8, 758 y 791 por ceder sus instalaciones.

Barrera también hizo referencia al sector de Bienestar Universitario, y subrayó el apoyo del secretario Gastón Morales, quien brinda su acompañamiento para hacer posible este desarrollo deportivo. “Otro aspecto sobresaliente en esta primera parte del año fue la competencia de cross “La Uni Corre” que tuvo récord de participantes, y también ahí estuvo el acompañamiento de la Delegación y de Bienestar Universitario” dijo la profesora.

De cara al segundo semestre, la UNPSJB ya confirmó que durante agosto se abrirán nuevamente las inscripciones para todas las disciplinas.