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08 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Desafío extremo: se viene el Cross Nocturno Trepada a la Cruz

Con un invierno que se está haciendo notar, la segunda edición de la Trepada a La Cruz se reprogramó para el sábado 25 de julio en Esquel. Quienes ya se anotaron mantienen su lugar y las inscripciones siguen abiertas para el evento. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel confirmó la reprogramación de la segunda edición del Cross Nocturno Trepada a La Cruz, un evento que promete una experiencia única recorriendo los senderos locales bajo las estrellas en una competencia que combina deporte, naturaleza y aventura. La nueva cita quedó fijada para el próximo sábado 25 de julio.

 

 

 

Desde la organización informaron que aquellas personas que ya completaron su inscripción tienen su lugar debidamente confirmado para esta nueva fecha. Al mismo tiempo, recordaron que las inscripciones continúan abiertas y los interesados pueden registrarse de forma online a través del formulario del QR del flyer o a través del siguiente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYz-japlLsEe1pZkwE92M1WFBLLF3-Vk68W9FEl-WSFYqGzw/viewform

 

La competencia contará con dos distancias para los participantes: un circuito de 10 kilómetros competitivo y otro de 5 kilómetros promocional, ambos bajo la modalidad por parejas. Como requisito indispensable para la seguridad de los corredores durante el trayecto nocturno, se remarcó que el uso de linterna frontal será totalmente obligatorio.

 

 

 

En cuanto a la logística previa a la carrera, la entrega de los kits deportivos se llevará a cabo el viernes 24 de julio en el horario de 18:00 a 21:00 horas, teniendo como punto de encuentro las instalaciones de la Residencia Deportiva.

 

Con esta iniciativa, el municipio busca seguir impulsando eventos deportivos que promueven la actividad física y el disfrute de los entornos naturales, consolidando a Esquel como un destino de referencia para el turismo deportivo en la región.

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

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