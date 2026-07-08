Chubut abre el debate por una de las mayores reformas judiciales de los últimos años

La Legislatura del Chubut comenzará el próximo 10 de agosto una serie de reuniones informativas para debatir el proyecto del nuevo Código General de los Procesos No Penales, una iniciativa que busca modernizar el funcionamiento de la Justicia y dar cumplimiento a un mandato previsto en la Constitución Provincial desde 1994.

Con el objetivo de ultimar la organización del proceso, el vicegobernador Gustavo Menna encabezó una reunión de trabajo junto a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, María Andrea Aguilera; la secretaria Legislativa, Ligia Morell; y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone.

Las reuniones serán abiertas al público, se transmitirán en vivo y contarán con la participación de colegios profesionales, magistrados, funcionarios, universidades, especialistas y organizaciones vinculadas al ámbito judicial. Además, continúa habilitado un espacio de participación ciudadana en el sitio web de la Legislatura, donde cualquier persona puede consultar el proyecto y realizar aportes.

La propuesta, enviada por el Superior Tribunal de Justicia en mayo de este año, contempla 588 artículos y apunta a actualizar un sistema procesal que actualmente se rige por una normativa aprobada durante un gobierno de facto.

Entre los principales cambios, el proyecto incorpora la oralidad en los procesos, fortalece la participación de jueces y juezas durante las audiencias, promueve el uso de herramientas tecnológicas y busca agilizar los tiempos judiciales mediante procedimientos más simples y un lenguaje más claro para la ciudadanía.

La convocatoria incluye a representantes de los colegios de abogados de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Sarmiento, además de integrantes del Poder Judicial, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y especialistas en derecho procesal de todo el país.



MA