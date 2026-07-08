Empleados municipales participan de charlas-taller sobre discapacidad e inclusión en Esquel

El Consejo Municipal de Discapacidad de Esquel continúa desarrollando charlas-taller destinadas al personal municipal con el objetivo de generar un mayor acercamiento a la temática de la discapacidad y promover prácticas inclusivas en la atención cotidiana.

La presidenta del organismo, Paola Gutiérrez, aclaró que se trata de una propuesta participativa. “No es una capacitación, es una charla-taller. ¿Por qué? Porque tiene un formato de ida y vuelta con el participante. Por eso le hemos cambiado un poquito el nombre”, explicó.

Según indicó, las actividades comenzaron el año pasado y actualmente se realizan de manera conjunta con la Dirección de Inclusión. “Estas charlas-talleres las estamos dando desde el año pasado y ahora estamos trabajando con la Dirección de Inclusión. Son para todos los empleados municipales, el personal municipal”, señaló.

En ese marco, ya participaron trabajadores de Cultura, Melipal, el Auditorio y distintas áreas operativas del municipio, entre ellas Obras Particulares.

Gutiérrez destacó la participación de los asistentes durante cada encuentro. “La gente pregunta mucho y nosotros le llamamos un acercamiento a la discapacidad”, afirmó.

Durante las jornadas se abordan conceptos generales sobre la temática. “En ese taller lo que damos es qué es la discapacidad, los nuevos paradigmas de la discapacidad, cómo tratar a una persona con discapacidad y las distintas condiciones que puede abarcar la discapacidad, pero nada en particular, todo general”, detalló.

Finalmente, remarcó que el objetivo es dar continuidad a estas instancias de formación y diálogo. “Quedan las preguntas para poder dar otra charla, obviamente, porque esto no se termina acá”, concluyó.

R.G