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Por Redacción Red43

Milagro sobre la ruta: una bebé nació en una ambulancia rumbo a Esquel

Una mujer era trasladada desde José de San Martín hacia Esquel cuando el trabajo de parto se adelantó antes de llegar a Tecka. El nacimiento ocurrió dentro de la ambulancia.
Por Redacción Red43

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Una situación tan inesperada como emocionante se vivió en la Ruta Nacional 40, donde una bebé nació dentro de una ambulancia que trasladaba a su madre desde el Hospital Rural de José de San Martín hacia el Hospital Zonal de Esquel.

 

La mujer había iniciado trabajo de parto y era derivada para recibir atención de mayor complejidad. Sin embargo, antes de llegar a Tecka, el nacimiento se produjo en el interior del móvil sanitario, donde el equipo de salud debió asistir a la madre y a la recién nacida.

 

El operativo fue realizado por el médico Diego Cerneiro, el enfermero Adrián Monsalvo y el chofer René Peña, integrantes del Hospital Rural de José de San Martín. Tras el nacimiento, la ambulancia se dirigió hasta Tecka, donde se completó el alumbramiento de la placenta y se verificó el buen estado de salud de la mamá y de la bebé. Luego, el traslado continuó hacia Esquel.

 

No fue la primera vez que este equipo enfrentó una situación de estas características. En 2022 ya habían asistido otro parto dentro de una ambulancia mientras realizaban un traslado entre Tecka y Esquel.

 

Según trascendió, el nacimiento se desarrolló sin complicaciones y tanto la madre como la bebé respondieron favorablemente durante la asistencia brindada por el personal sanitario.

 

El episodio volvió a poner en valor el compromiso y la capacidad de respuesta de los trabajadores de la salud pública, que debieron convertir una ambulancia en una improvisada sala de partos en medio de la ruta para garantizar la atención de la paciente y de la recién nacida.

 

 

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