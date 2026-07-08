Cambios en los pasajes para personas con discapacidad: preparan una campaña informativa

El Consejo Municipal de Discapacidad de Esquel trabaja junto a distintas áreas del Municipio en una mesa de trabajo para abordar los cambios vinculados a los pasajes de larga distancia para personas con discapacidad, luego de la publicación de una resolución nacional.

Paola Gutiérrez, explicó: “Se firmó una resolución, que es la resolución 28 de este año, que quita la compensación económica a todos los transportes de larga distancia con respecto a lo que es pasajes de discapacidad”.

Ante esta situación, indicó que se conformó una mesa de trabajo integrada por la Dirección de Inclusión, el área de Transporte y, posteriormente, Turismo. “Estamos trabajando en eso”, afirmó.

Gutiérrez señaló que una de las primeras acciones fue recorrer la Terminal de Ómnibus para conocer cómo se estaba implementando la medida. “Fuimos primero a la terminal y averiguamos en las oficinas qué sabían del tema. En ese momento era muy reciente, los que atienden en las oficinas estaban enterados por los medios, pero no había una bajada desde lo que es la dirección de sus oficinas”, relató.

Además, explicó que durante las reuniones convocaron a autoridades del área de Transporte para conocer cómo se estaba informando la nueva normativa. “Les pedimos por nota que informen cómo estaban trabajando las oficinas de transporte”, comentó.

Como parte del trabajo conjunto, adelantó que se prepara una campaña de difusión destinada a las personas con discapacidad que utilizan este beneficio. “Estamos esperando la creación de un spot publicitario que va a salir en los medios para aclarar algunas cuestiones para la persona que va a sacar el pasaje con discapacidad”, concluyó.

R.G