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Por Redacción Red43

Una escopeta “tumbera”, machete, hacha y dos cuchillos: la pelea de 2 familias para quedarse con un basural

Intervinieron más de 25 personas en lo que fue una violenta pelea. Cada una se adjudicaba ser "dueña" de una parcela de basura y la disputa escaló más de la cuenta. Heridos y detenidos. 
Por Redacción Red43

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Una violenta pelea se produjo en el basural de Campo Grande a raíz de una disputa entre dos familias por la posesión de una franja del lugar para realizar tareas de reciclaje. Una mujer resultó con heridas de gravedad y tuvo que ser trasladada al Hospital de Cinco Saltos. La policía intervino para calmar los ánimos y secuestró un arsenal de armas: una escopeta “tumbera” de fabricación casera; un machete, un hacha y dos cuchillos. 

 

Más de 25 personas intervinieron en la pelea, que en un momento alcanzó grados de extrema violencia. Los policías de la comisaría 44 de Campo Grande se encontraron con una escena de máxima tensión. Los dos grupos familiares se agredían en defensa de sus supuestas prerrogativas sobre una franja del territorio.

 

El basural se encuentra sobre la calle rural 11 de Sargento Vidal, que es también el límite norte del núcleo urbano. Allí, varias familias sobreviven recolectando diversos elementos para el reciclaje. Los policías tuvieron que realizar un trabajo de contención y separación de los dos grupos enfrentados para evitar que la situación se fuera de las manos.

 

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una tumbera de caño con mango de goma; un cartucho de escopeta calibre 12 que puede ser utilizada en esa arma de fabricación casera; un machete con una hoja de unos 60 centímetros; dos cuchillos de distintas dimensiones y un hacha de mano.

 

Los involucrados fueron trasladados a la unidad policial para cumplir con las actuaciones de rigor. La Fiscalía de turno dispuso la apertura de una causa por los delitos de lesiones y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los participantes.

 

 

 

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