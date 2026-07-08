Hornallas encendidas y emoción: así se vive la llegada del gas natural a Valle Chico

Las primeras familias de Valle Chico ya comenzaron a conectarse a la red de gas natural, un servicio esperado durante años por los vecinos del barrio. El presidente de la Junta Vecinal, Jonathan Velázquez, destacó la importancia de este avance y aseguró que continúan trabajando para que todas las viviendas puedan acceder al suministro.

“Es una noticia muy buena. Es algo que estábamos esperando hace muchísimo tiempo hasta que se hizo realidad. Ahora la mayoría de los vecinos ya están conectándose al servicio”, expresó.

Velázquez explicó que todavía hay familias que no pudieron realizar la instalación domiciliaria por el costo que implica la obra. “Somos conscientes de que todavía faltan varios vecinos a conectarse a la red. Muchos han contratado gasistas matriculados, algunos vecinos han contratado empresas y después hay vecinos que no han podido solventar el gasto”, indicó.

En ese sentido, señaló que junto al área de Desarrollo Social buscaron alternativas para facilitar el acceso. “Estuvimos trabajando para que se les pudiera hacer la obra y después, en cuotas accesibles, el vecino pueda pagarlo, pero ya teniendo gas natural en su casa”.

Según detalló, la inversión para concretar la conexión varía según cada caso, aunque estimó que ronda “entre 600 y 700 mil pesos aproximadamente”.

El propio presidente de la Junta ya cuenta con el servicio en su vivienda y relató el cambio que significó para su familia. “Antes de ayer por la tarde ya contamos con el servicio y nada, te cambia un montón. En el mismo ambiente se siente diferente. No sentimos esa humedad de la mañana que caracteriza estas viviendas por la zona”.

Además, recordó la emoción que vivieron los vecinos cuando comenzaron las primeras habilitaciones. “El día lunes, antes de la inauguración, me desperté con un montón de mensajes, fotos de vecinos con las hornallas encendidas y palabras de agradecimiento. La verdad que fue muy emocionante”.

Finalmente, Velázquez aseguró que desde la Junta Vecinal seguirán acompañando a quienes aún restan conectarse. “Esperemos que muchos vecinos ya se puedan conectar, que con la Junta Vecinal estamos haciendo hincapié en todo eso”, concluyó.

R.G