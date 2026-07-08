Advierten por demoras en la renovación del Certificado Único de Discapacidad

La presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad de Esquel, Paola Gutiérrez, manifestó su preocupación por las demoras en la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y advirtió sobre el impacto que esta situación tiene en quienes dependen de las prestaciones que otorga el documento.

“Ese es un tema bastante duro, porque las cuestiones de que se venza el CUD y todo esto que acarrea, se te terminan las prestaciones, vos tenés que pagar el 100%, medicamentos que son muy caros para las personas con discapacidad”, señaló.

Para graficar la situación, Gutiérrez contó su propia experiencia: “Yo tengo las prestaciones de todo lo que tiene que ver con lo visual al 100% y una gota de las que yo uso por el glaucoma te sale arriba de los 80 mil pesos. Imagínate si yo no tuviera las prestaciones, si yo no tuviera el CUD, eso tendría que salir siempre de mi bolsillo y realmente es impagable”.

La referente indicó que el problema afecta a personas cuyos certificados están próximos a vencer y que recién consiguieron turnos para fin de año. “Yo me imagino todas las personas que están en este momento cerca de que el CUD se venza y consiguieron turno para diciembre”, expresó.

Según explicó, se trata de una situación que el Consejo viene planteando desde hace tiempo. “Este es un problema que ya viene desde el año pasado. Nosotros lo hemos charlado, hemos enviado notas a quien corresponde. Hemos colaborado en notas que se han enviado también desde otras instituciones y no han habido respuestas”, afirmó.

En ese sentido, informó que recientemente solicitaron una reunión con el director del Hospital Zonal de Esquel para abordar la problemática e invitarlo al próximo plenario del Consejo. “Todavía no tenemos respuesta y es un tema que nos preocupa y nos podemos ocupar porque realmente excede a muchas cosas nuestras”, sostuvo.

Gutiérrez explicó que la Junta Evaluadora de Esquel no solo atiende a la ciudad, sino también a localidades de la región, lo que incrementa la demanda. Además, recordó que las prórrogas otorgadas durante la pandemia generaron una acumulación de trámites.

“Acá la Junta hace esos dos trabajos juntos. Se vienen también con prórrogas de Nación desde el 2019, que comenzó la pandemia, y todas las prórrogas llega a esto, que es lamentable, pero bueno, estamos ahí tratando de ver qué podemos hacer”, concluyó.

R.G