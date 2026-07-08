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08 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Miércoles inestable en Esquel: anuncian lluvias durante toda la jornada

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una máxima de 6°C y una mínima de 2°C para este miércoles 8 de julio. Se esperan precipitaciones durante todo el día, con probabilidades de entre el 40% y el 70%.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por la inestabilidad en Esquel para este miércoles 8 de julio, con lluvias previstas desde la madrugada y hasta la noche.

 

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 6°C.

 

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40% y el 70% durante las cuatro franjas del día, por lo que se espera una jornada húmeda y con condiciones variables.

 

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 13 y 22 km/h durante toda la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la mañana.

 

Ante estas condiciones, se recomienda a quienes deban circular hacerlo con precaución, especialmente en rutas y calles donde las lluvias podrían reducir la visibilidad y generar calzadas resbaladizas.

 

 

 

R.G

 

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