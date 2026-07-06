El invierno no da tregua: se prevé un inicio de semana muy frío y ventoso en la ciudad

El crudo invierno cordillerano se hará sentir con fuerza en el arranque de esta semana en Esquel. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 6 de julio se anticipa una jornada marcada por temperaturas extremas y abundante nubosidad, consolidando el ambiente gélido en toda la región.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo variará de algo nublado a completamente cubierto, registrándose la temperatura mínima del día, que alcanzará un piso de -6 °C. Los vientos soplarán de forma constante desde el sector noroeste con intensidades de entre 13 y 22 km/h, lo que acentuará la sensación de frío invernal.

Hacia la tarde se espera que el termómetro repunte levemente hasta tocar una máxima de apenas 6 °C bajo un cielo mayormente nublado. A pesar de la densa cobertura nubosa que se mantendrá a lo largo de todo el lunes, las probabilidades de lluvias o nevadas son nulas en todas las franjas horarias.

Las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar en cuanto al viento hacia el final del día. Para la noche se prevé un descenso térmico que ubicará la temperatura en -1 °C y, fundamentalmente, un incremento en la velocidad del viento del noroeste, con ráfagas estimadas que se ubicarán entre los 42 y 50 km/h, por lo que se recomienda circular con precaución.

F.P