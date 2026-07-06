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Por Redacción Red43

El invierno no da tregua: se prevé un inicio de semana muy frío y ventoso en la ciudad

El pronóstico oficial anticipa temperaturas bajo cero durante casi todo el lunes y una máxima que apenas alcanzará los 6 °C por la tarde. No hay probabilidad de precipitaciones.
Por Redacción Red43

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El crudo invierno cordillerano se hará sentir con fuerza en el arranque de esta semana en Esquel. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 6 de julio se anticipa una jornada marcada por temperaturas extremas y abundante nubosidad, consolidando el ambiente gélido en toda la región.

 

 

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo variará de algo nublado a completamente cubierto, registrándose la temperatura mínima del día, que alcanzará un piso de -6 °C. Los vientos soplarán de forma constante desde el sector noroeste con intensidades de entre 13 y 22 km/h, lo que acentuará la sensación de frío invernal.

 

 

Hacia la tarde se espera que el termómetro repunte levemente hasta tocar una máxima de apenas 6 °C bajo un cielo mayormente nublado. A pesar de la densa cobertura nubosa que se mantendrá a lo largo de todo el lunes, las probabilidades de lluvias o nevadas son nulas en todas las franjas horarias.

 

 

Las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar en cuanto al viento hacia el final del día. Para la noche se prevé un descenso térmico que ubicará la temperatura en -1 °C y, fundamentalmente, un incremento en la velocidad del viento del noroeste, con ráfagas estimadas que se ubicarán entre los 42 y 50 km/h, por lo que se recomienda circular con precaución.

 

 

F.P

 

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