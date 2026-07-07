El martes llegará con lluvias, nevadas y una máxima de 10°C en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes 7 de julio una jornada con tiempo inestable en Esquel, marcada por la posibilidad de lluvias y nevadas durante gran parte del día.

La madrugada comenzará con cielo mayormente nublado, una temperatura de 0°C y vientos del oeste de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Durante la mañana se espera un aumento de la temperatura hasta los 2°C, con una probabilidad de lluvias y nevadas de entre 10% y 40%. Los vientos soplarán del noroeste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la tarde, la máxima llegará a 10°C y se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación también de entre 10% y 40%. El viento continuará del oeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 1°C y aumentará la probabilidad de lluvias, que se ubicará entre 40% y 70%, con viento del noroeste de entre 13 y 22 km/h.

R.G