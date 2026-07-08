Celebración del Día de la Independencia en Esquel

El municipio de Esquel invita a participar de las actividades organizadas con motivo de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, que se llevarán a cabo este jueves por la mañana en avenida Ameghino y Belgrano.

La jornada iniciará a las 10:00 horas con el tradicional izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza San Martín. Seguidamente se realizará el acto institucional previsto para las 10:30 horas, del que participarán autoridades municipales, representantes de instituciones y vecinos de la ciudad.

Posteriormente, a las 11:00 horas, se desarrollará el desfile cívico militar con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones intermedias y diversas agrupaciones de la comunidad.

Desde el municipio se invita a todos los vecinos a acompañar esta celebración patria para reafirmar los valores de libertad, unidad y compromiso que dieron origen a nuestra Nación.

EBW

EBW