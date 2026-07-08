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08 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Celebración del Día de la Independencia en Esquel

Habrá acto oficial y desfile cívico militar en avenida Ameghino y Belgrano por el 9 de Julio. El municipio invita a los vecinos a participar de las actividades patrias desde las 10 de la mañana. 
Por Redacción Red43

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El municipio de Esquel invita a participar de las actividades organizadas con motivo de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, que se llevarán a cabo este jueves por la mañana en avenida Ameghino y Belgrano.

 

La jornada iniciará a las 10:00 horas con el tradicional izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza San Martín. Seguidamente se realizará el acto institucional previsto para las 10:30 horas, del que participarán autoridades municipales, representantes de instituciones y vecinos de la ciudad.

 

Posteriormente, a las 11:00 horas, se desarrollará el desfile cívico militar con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones intermedias y diversas agrupaciones de la comunidad.

 

Desde el municipio se invita a todos los vecinos a acompañar esta celebración patria para reafirmar los valores de libertad, unidad y compromiso que dieron origen a nuestra Nación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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