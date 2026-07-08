¿Vivís inflamada? Los 4 cambios que pueden transformar tu salud intestinal

La inflamación abdominal, la sensación de pesadez o el estreñimiento son molestias que muchas personas naturalizan. Sin embargo, vivir con estos síntomas no debería ser la norma. En la mayoría de los casos, pequeños cambios en la alimentación y los hábitos diarios pueden generar un impacto muy positivo en la salud intestinal y, con ella, en la calidad de vida.



El primer paso es incorporar alimentos con efecto antiinflamatorio. La cúrcuma, el jengibre, los pescados grasos, la palta, el aceite de oliva extra virgen y los frutos rojos aportan compuestos que favorecen el equilibrio del organismo. A esto se suma un objetivo importante: consumir -al menos- cinco porciones de frutas y verduras por día.



Otro aspecto fundamental es cuidar la microbiota intestinal. Hoy sabemos que no alcanza con comer más vegetales; también importa la diversidad. Diferentes investigaciones muestran que consumir unas 30 variedades de plantas por semana favorece un ecosistema intestinal más saludable, lo que repercute en una mejor digestión y en un sistema inmune más fuerte.

Los grandes aliados



Las semillas de chía y de lino son grandes aliadas. Gracias a su contenido de fibra soluble, ayudan a regular el tránsito intestinal de manera natural, además de aportar grasas saludables y otros nutrientes esenciales.



Y, aunque parezca un consejo básico, muchas personas todavía lo pasan por alto: tomar suficiente agua. Beber al menos dos litros diarios facilita el tránsito intestinal, mejora la consistencia de las heces y contribuye a disminuir la inflamación y el estreñimiento.



La salud intestinal no depende de soluciones mágicas, sino de hábitos sostenidos en el tiempo. Incorporar estos cambios de forma gradual puede marcar una diferencia real en cómo te sentís cada día.



En mi Programa de Alimentación Integral y Consciente acompaño a personas que buscan mejorar su salud digestiva con un plan personalizado y herramientas prácticas para sostener esos cambios.



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