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08 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Asalto en Ruta 3: la Policía del Chubut secuestró armas y chalecos antibalas

El hecho ocurrió el pasado 20 de junio. Durante el nuevo procedimiento se incautaron siete armas de fuego, chalecos antibalas, municiones, equipos de comunicación y otros elementos.
Por Redacción Red43

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En el marco de la investigación por un hecho de robo agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio ocurrido el pasado 20 de junio sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 1710, personal de la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia llevó adelante un allanamiento y un registro vehicular que permitió el secuestro de un importante arsenal y otros elementos de interés para la causa.

 

Las diligencias forman parte de la continuidad de la investigación iniciada tras la detención del padre y dos hermanos de apellido Durán, presuntamente involucrados en el hecho. A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos establecieron la posible existencia de vehículos utilizados por los sospechosos que permanecían ocultos en estacionamientos privados de la ciudad.

 

Luego de diversas averiguaciones, los investigadores localizaron tres vehículos en un estacionamiento ubicado sobre avenida Rivadavia. Durante la inspección detectaron indicios que permitían presumir la existencia de elementos de interés para la investigación, por lo que la fiscal Dra. Verona Dagotto solicitó la correspondiente medida de comprobación directa, autorizada por el juez Carlos Ariel Tedesco.

 

Como resultado del procedimiento se secuestraron siete armas de fuego: cinco armas largas (un fusil FAL, dos fusiles con mira telescópica, una escopeta calibre 12/70 y una ametralladora), además de dos pistolas calibres .40 y 9 milímetros. Asimismo, se incautaron cargadores, cuatro chalecos antibalas, un dispositivo de rastreo GPS, municiones de distintos calibres, equipos de comunicación tipo handy y chapas patentes.

 

Todos los elementos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal y serán sometidos a las pericias correspondientes, mientras la investigación continúa para identificar a todos los involucrados, determinar el vínculo de los elementos secuestrados con el hecho investigado y avanzar hasta el total esclarecimiento del caso.

 

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