Aerolíneas Argentinas promociona a Esquel como un destino turístico destacado del invierno

Aerolíneas Argentinas comenzó a promocionar a Esquel como uno de los principales destinos turísticos para disfrutar del invierno en la Patagonia. A través de una campaña difundida en sus canales oficiales, la empresa invita a los viajeros a descubrir los paisajes y las propuestas que ofrece la ciudad durante la temporada de nieve.

Bajo el lema "El invierno tiene un lugar especial", la aerolínea destaca tres de los principales atractivos de la región. En primer lugar, menciona a La Trochita, uno de los trenes a vapor más emblemáticos del mundo, que continúa en funcionamiento recorriendo paisajes característicos de la cordillera patagónica.

También resalta al Centro de Actividades de Montaña La Hoya, reconocido por la calidad y la duración de su nieve, que suele extenderse hasta octubre y lo convierte en un destino ideal para la práctica de esquí y snowboard.

La promoción incluye además al Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, donde se encuentran algunos de los árboles más antiguos del planeta y una amplia variedad de paisajes naturales.

Como parte de la campaña, Aerolíneas Argentinas invita a volar a Esquel y ofrece la posibilidad de adquirir pasajes en hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas, buscando incentivar el turismo hacia la ciudad durante la temporada invernal.

R.G