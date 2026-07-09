Mi Argentina ya permite consultar el recibo de sueldo desde el celular

La aplicación Mi Argentina incorporó una nueva herramienta que permite consultar la liquidación digital de haberes desde el celular. La función fue desarrollada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y está disponible para dispositivos Android y iPhone.

La consulta puede realizarse desde la sección "Trabajo/Mis Empleos", donde los usuarios alcanzados por el régimen de Liquidación Digital pueden acceder al detalle de su salario bruto y neto, los descuentos aplicados y las contribuciones patronales informadas por el empleador.

La herramienta busca facilitar el acceso a la información laboral y brindar mayor transparencia, evitando la necesidad de realizar trámites presenciales.

Para utilizarla, solo es necesario ingresar a la aplicación Mi Argentina, acceder al apartado "Trabajo/Mis Empleos" y seleccionar la relación laboral que se desea consultar.

La función no está disponible para trabajadores del sector público, del régimen de casas particulares ni para empleados de empresas privadas que aún no se encuentren incorporadas al sistema de Liquidación Digital.

R.G