Jones Huala parece no ser el mismo: notorio cambio físico y en su vestimenta

El líder mapuche Facundo Jones Huala fue trasladado de cárcel tras haber llevado a cabo diversas huelgas de hambre, como informó Red43. Durante la reubicación, hubo un detalle en particular que llamó la atención: su notorio cambio físico (foto).

El exjefe de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), declarada como organización terrorista, consiguió ser llevado desde la cárcel de alta seguridad de Rawson hacia el penal de Esquel, donde las condiciones son menos severas.

En las primeras imágenes divulgadas tras su arribo a la prisión de Esquel se ve a Jones Huala, de 40 años, con su cabello corto y sin su característica barba. A su vez, aparece con una apariencia mucho más delgada y cuidada que la que acostumbraba a mostrar.

Se recuerda que cuando en enero de 2023 fue detenido por ingresar en el quincho de una vivienda en Río Negro, se encontraba en estado de ebriedad, herido (por haber roto una ventana para entrar en la casa) y vestido de mujer, presumiblemente para confundir a los efectivos.

La defensa del nacido en Bariloche llevaba semanas solicitando su traslado para facilitar la visita de familiares. A su vez, habían presentado denuncias por presuntas situaciones que habían puesto en riesgo su integridad física. Sin embargo, pese a que se modificó el recinto penitenciario en el que se encuentra, la situación judicial de Jones Huala no ha cambiado.

De esta manera, sigue bajo prisión preventiva mientras se desarrolla la causa federal en la que está imputado por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación ilícita.

La investigación de la justicia en su contra se inició a partir de unas declaraciones que hizo durante la presentación de su libro, en las que justificó acciones violentas atribuidas a la RAM. Ahora se lo vio de otra forma cuando abandonó la cárcel de máxima seguridad de Rawson.