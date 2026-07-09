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Por Redacción Red43

Suspendieron el desfile por el Día de la Independencia debido a las nevadas

A las 10 se realizará el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza San Martín, con un discurso del intendente Matías Taccetta.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel informó que, debido a las nevadas y las bajas temperaturas registradas en la ciudad, quedó suspendido el desfile cívico militar previsto para este jueves 9 de julio, en el marco de los festejos por el Día de la Independencia.

 

No obstante, el acto protocolar se llevará adelante con el tradicional izamiento del Pabellón Nacional, que tendrá lugar a las 10 en la Plaza San Martín.

 

Durante la ceremonia, el intendente Matías Taccetta brindará un discurso alusivo a la fecha patria. Desde el municipio invitaron a los vecinos a participar del acto, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

 

Finalmente, la Municipalidad hizo llegar su saludo a la comunidad al conmemorarse un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina: "¡Feliz Día de la Independencia!".

 

 

 

R.G

 

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