Suspendieron el desfile por el Día de la Independencia debido a las nevadas

La Municipalidad de Esquel informó que, debido a las nevadas y las bajas temperaturas registradas en la ciudad, quedó suspendido el desfile cívico militar previsto para este jueves 9 de julio, en el marco de los festejos por el Día de la Independencia.

No obstante, el acto protocolar se llevará adelante con el tradicional izamiento del Pabellón Nacional, que tendrá lugar a las 10 en la Plaza San Martín.

Durante la ceremonia, el intendente Matías Taccetta brindará un discurso alusivo a la fecha patria. Desde el municipio invitaron a los vecinos a participar del acto, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Finalmente, la Municipalidad hizo llegar su saludo a la comunidad al conmemorarse un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina: "¡Feliz Día de la Independencia!".

R.G