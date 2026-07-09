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09 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Consejo Municipal de Discapacidad fortalece su comunicación con estudiantes de Multimedios

Paola Gutiérrez destacó el trabajo conjunto con la Tecnicatura en Multimedios para modernizar los canales de comunicación del organismo y generar contenidos sobre inclusión a través de redes sociales.
Por Redacción Red43

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El Consejo Municipal de Discapacidad de Esquel puso en marcha una estrategia para fortalecer su comunicación digital a partir de un convenio de colaboración con la Tecnicatura en Multimedios, cuyos estudiantes trabajan en la creación de contenidos para redes sociales.

 

La presidenta del Consejo, Paola Gutiérrez, explicó que la iniciativa surgió por la necesidad de mejorar la difusión de las actividades del organismo. “Nosotros andábamos en búsqueda de alguien que nos ayude con las redes porque realmente nosotros no teníamos mucha idea. Manejábamos el Facebook, pero hasta ahí nomás”, contó.

 

A partir del contacto con una docente de la carrera, comenzaron a trabajar de manera conjunta. “Se nos dio la posibilidad de contactarnos con Gabriela, que es una de las profesoras de tercer año de la Tecnicatura en Multimedios. Tuvimos la primera reunión y después ya firmamos un convenio colaborativo con la institución”, señaló.

 

Según detalló, los estudiantes comenzaron a colaborar hace poco más de un mes y ya realizaron importantes cambios en la comunicación del Consejo. “Ellos nos crearon lo que es el Instagram, nos cambiaron algunas cuestiones de información, por ejemplo el correo. Teníamos un Hotmail que ya está caduco, así que nos pusieron un Gmail”, explicó.

 

Además, destacó la incorporación de nuevos formatos para difundir información vinculada a la discapacidad. “Nos acercamos un poco a esto de los spots publicitarios, pequeños reels que le llaman, así que ya hemos hecho varios que están saliendo por las redes. Estamos muy contentos con eso”, expresó.

 

Los contenidos abordan situaciones cotidianas relacionadas con la inclusión y la accesibilidad. “Los reels los hemos hecho en la calle porque tenemos algunos de cómo se ayuda a una persona con discapacidad visual al cruzar la calle, los distintos tipos de bastones que usa una persona con discapacidad visual. También tenemos uno de una persona en silla de ruedas, cruzando una calle cuando se le tapa la rampa”, comentó.

 

Gutiérrez indicó que actualmente es ella quien participa frente a cámara en los videos, aunque espera que más integrantes del Consejo se sumen a la propuesta. “Hasta ahora soy yo la que aparezco, pero vamos a ver si algún otro se prende en esto”, dijo.

 

Por último, remarcó que el objetivo es continuar ampliando los canales de comunicación del organismo. “Vamos avanzando con todos los canales de información que tiene el Consejo”, concluyó.

 

 

 

R.G

 

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