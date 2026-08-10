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Por Redacción Red43

Los Bomberos Voluntarios de Esquel realizaron una jornada de formación para aspirantes

El pasado domingo 9 de agosto una extensa jornada de capacitación destinada a los aspirantes a bomberos de la institución.
Por Redacción Red43

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Los Bomberos Voluntarios de Esquel llevaron adelante el pasado domingo 9 de agosto una extensa jornada de capacitación destinada a los aspirantes a bomberos de la institución.

 

La actividad se desarrolló de manera simultánea en tres estaciones y estuvo centrada en APH, Atención Prehospitalaria. Desde la institución destacaron que se trata de un pilar fundamental en la formación inicial y que permite cumplimentar con las horas requeridas para el curso de Bombero Nivel 1.

 

Durante la jornada los cursantes recibieron instrucción del Dr. Del Valle, del Cabo Castillo y del Cabo 1° Arbe. “Queremos expresar nuestro agradecimiento a los instructores a cargo de la capacitación por su dedicación y compromiso”, señalaron desde el cuartel.

 

El cierre de la jornada estuvo marcado por un encuentro intergeneracional. Los aspirantes compartieron una merienda con el personal de reserva, conocido como “Los Pioneros”.

 

Fue un espacio de intercambio donde las nuevas generaciones pudieron escuchar relatos, conocer parte de la historia de la institución y nutrirse de la experiencia de quienes forjaron el camino dentro del cuerpo. “Agradecemos profundamente su tiempo y su siempre plena predisposición”, expresaron.

 

Por último, desde Bomberos Voluntarios hicieron extensivo el agradecimiento a la Honorable Comisión Directiva y a la Jefatura de Cuerpo. Resaltaron que su apoyo constante hace posible sostener instancias de capacitación continua que fortalecen la preparación del personal.

 

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