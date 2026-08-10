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10 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Bajo la nieve y sin parar: así entrenó Joaquín Arbe en Esquel

El atleta esquelense, recientemente campeón argentino de cross country y dueño de 50 medallas de oro nacionales, continúa con su preparación en medio del temporal.
Por Redacción Red43

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Joaquín Arbe no frenó su preparación pese al temporal de nieve que atravesó Esquel durante el fin de semana. El atleta aprovechó una de las jornadas para entrenar en la pista de atletismo del estadio y compartió imágenes de su rutina.

 

En el video se puede ver al esquelense corriendo mientras la nieve cae sobre la pista, en una jornada marcada por las bajas temperaturas. Una postal particular para un entrenamiento que forma parte de su preparación de cara a los próximos desafíos deportivos.

 

Arbe llega a este momento después de una nueva consagración a nivel nacional. En el 51° Campeonato Argentino de Cross Country, disputado en Balcarce, se quedó con el primer puesto en los 10 kilómetros de la categoría mayores con un tiempo de 31 minutos y 41 segundos.

 

El triunfo significó su quinto título argentino absoluto de cross country y también le permitió alcanzar las 50 medallas de oro en Campeonatos Argentinos.

 

 

 

 

 

 

El esquelense, atleta olímpico en Tokio 2020 y dueño del récord argentino de maratón, continúa con su preparación en nuestra ciudad y volvió a demostrar que ni el frío ni la nieve modifican su rutina de entrenamiento.

 

 

MA

 

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