Se viene la temporada de pesca deportiva: cuánto costarán las licencias en Patagonia

El Gobierno del Chubut participó de una nueva reunión de la Comisión Consultiva y de Coordinación de la Pesca Deportiva Continental Patagónica, celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Secretaría de Pesca representó a la Provincia del Chubut en esta sesión que además congregó al resto de las jurisdicciones patagónicas y a referentes de la Administración de Parques Nacionales (APN).

El subsecretario de Pesca del Chubut, José Miguel Flores; y el director de Pesca Continental, Pablo Buono; participaron de este encuentro que sirvió para aunar esfuerzos y unificar criterios de cara al inicio de la próxima temporada de pesca deportiva.

Acciones conjuntas

Buono explicó que durante la reunión de la Comisión Consultiva se abordaron diversas temáticas de interés, entre las que figuraron “los valores monetarios de las licencias para la temporada 2026-2027”, que comienza la primera semana de noviembre.

“Para los residentes en el país, el permiso diario tendrá un costo de 12.500 pesos; el de 10 días 25 mil; la temporada completa 50 mil; y la temporada para menores de 13 a 17 años, 25 mil” detalló, agregando que se mantiene “la gratuidad para jubilados, pensionados, menores de 12 años y personas con discapacidad”.

Informó, asimismo, que “para los pescadores extranjeros no residentes las tarifas fijadas son de 50 mil pesos por día, 140 mil por 10 días y 280 mil la temporada” completa.

Propuesta de Chubut aprobada

A su vez destacó que se aprobó por unanimidad la propuesta de la Provincia de Chubut relacionada con “la creación de un permiso para no residentes de países limítrofes con un valor de 50 mil por 10 días, buscando incentivar el turismo regional y el mercado brasileño”, por ejemplo.

Las licencias adicionales para la modalidad trolling se fijaron en 25 mil pesos diarios, 50 mil por 10 días y 100 mil para la temporada.

En materia ambiental, agregó el funcionario provincial que “se estableció el uso obligatorio de anzuelos sin rebaba para modalidades con dropper o técnicas europeas”.

Además, indicó que “se avanzó sobre la restricción de motores de dos tiempos y se ratificó la estricta prohibición del calzado con suela de fieltro para evitar la propagación de agentes invasores como la medusa de agua dulce”.

Nuevas oficinas

Por otro lado, Buono comunicó que la Dirección de Pesca Continental del Chubut tiene nuevas oficinas en la ciudad de Esquel, localizadas en la calle San Martín 1424, donde el personal ya presta servicios en esas instalaciones.

A.M.D