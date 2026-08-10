Consumos y salud mental: qué medidas prepara el Municipio de Esquel

La Municipalidad de Esquel busca fortalecer el abordaje de distintas situaciones vinculadas a los consumos y la salud mental, dos problemáticas que, según señaló la secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, Fabiana Vázquez, requieren una intervención articulada entre diferentes sectores.

Vázquez sostuvo que se trata de problemáticas “muy activas” y explicó que desde la Secretaría reciben situaciones que deben ser abordadas de manera permanente.

“Son dos o tres problemáticas que están muy activas y que lamentablemente todos los días nos van llegando situaciones que tenemos que abordarlas”, señaló la funcionaria.

En este contexto, Vázquez anticipó que durante esta semana prevé mantener una reunión con la cúpula policial en la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat. El objetivo será avanzar en una mirada conjunta y establecer cómo debe intervenir cada sector ante las distintas situaciones.

“Creo que a todos nos lleva de una u otra forma a que tenemos que abordarlo en conjunto, pero con una planificación y sabiendo cuál es el rol que nos toca a cada uno de nosotros”, planteó.

Articulación con la Escuela Nº24

La funcionaria también destacó el trabajo que se viene realizando junto a instituciones educativas y, en particular, adelantó una reunión con la directora de la Escuela Nº24.

Según explicó, las escuelas con jornada completa tienen un contacto cotidiano con las familias y comunidades de los barrios, por lo que muchas veces son espacios donde primero aparecen o se detectan determinadas situaciones sociales.

“Creo que es fundamental que también nosotros articulemos directamente”, sostuvo Vázquez, quien señaló que ya se viene trabajando sobre algunos casos junto a la institución, pero que ahora se busca ampliar y fortalecer ese acompañamiento.

La intención, explicó, es definir hasta dónde puede intervenir y acompañar la Secretaría frente a las situaciones que se presentan y mejorar la articulación con las instituciones que forman parte de la comunidad.

De esta manera, el Municipio busca avanzar en un trabajo coordinado con la Policía y el ámbito educativo, con planificación y roles definidos para abordar situaciones vinculadas a los consumos, la salud mental y otras problemáticas sociales que requieren intervención conjunta.

A.M.D