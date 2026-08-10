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10 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Desastre en Colombia tras el terremoto de 7,4 que derrumbó estructuras y dejó muertos

El sismo de magnitud 7,4 tuvo epicentro en Chocó y provocó graves daños en distintas localidades. En Pereira ya se confirmó la muerte de al menos 18 personas, mientras en Cali hay estructuras colapsadas con personas atrapadas.
Por Redacción Red43

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El terremoto en Colombia registrado este lunes dejó al menos 18 muertos en Pereira y un escenario de daños materiales en distintas ciudades del país. El sismo, de magnitud 7,4 y con epicentro en el departamento de Chocó, provocó el colapso de estructuras y obligó a desplegar tareas de rescate.

 

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó el primer balance de víctimas y describió la situación como crítica en esa ciudad. El número de personas heridas y de construcciones afectadas todavía no está determinado.

 

En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó que había al menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas. Frente a este escenario, solicitó apoyo a los alcaldes de Bogotá y Medellín para reforzar las tareas de rescate con personal especializado.

 

 

Suspendieron vuelos en seis aeropuertos

El terremoto también afectó el funcionamiento de varios aeropuertos del oeste colombiano. La Aeronáutica Civil informó que fueron suspendidas las operaciones en las terminales de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

 

La medida se tomó mientras se realizan evaluaciones sobre posibles daños estructurales en las instalaciones. Las operaciones permanecerán suspendidas hasta completar esas revisiones.

 

Continúa el relevamiento de daños

El sismo tuvo su epicentro en el departamento de Chocó y alcanzó una magnitud de 7,4. El movimiento se sintió en distintas ciudades colombianas y también fue percibido en países vecinos.

 

 

Mientras avanzan las tareas de rescate y evaluación, todavía no existe un balance definitivo de víctimas, heridos y daños materiales. La situación permanece en desarrollo y los números pueden modificarse a medida que se conozca nueva información.

 

 

O.P.

 

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