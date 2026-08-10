Día de las Infancias en Esquel: habrá juegos, shows y sorpresas para toda la familia

La Municipalidad de Esquel ultima los detalles para la celebración del Día de las Infancias, que se realizará el próximo domingo 16 de agosto, de 14 a 18 horas, en el Gimnasio Municipal, con entrada libre y gratuita.

La propuesta es organizada de manera conjunta por las distintas secretarías, direcciones e instituciones que vienen trabajando desde hace varias semanas para preparar una jornada con juegos, actividades recreativas, espectáculos, sorteos y distintas sorpresas para las niñas y los niños.

La secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, Fabiana Vázquez, destacó el trabajo articulado entre las diferentes áreas municipales y anticipó que será una jornada “llena de sorpresas y mucho color”. Además, señaló que la temática central del festejo todavía no será revelada.

Durante la jornada habrá numerosos stands con propuestas para diferentes edades, espacios vinculados al arte, el deporte y la recreación, además de actividades para que las niñas y los niños puedan armar sus propios disfraces. Quienes quieran también podrán asistir con los disfraces que tengan en sus hogares.

Desde la Secretaría de Cultura se trabaja especialmente en la programación artística que tendrá lugar en el escenario del gimnasio, con la participación de artistas musicales, propuestas teatrales y espectáculos de entretenimiento para toda la familia.

También se instalará un espacio de actividades infantiles inspirado en las propuestas desarrolladas durante las vacaciones en Melipal, donde los niños podrán pintar, jugar y participar de distintas experiencias.

Propuestas para todas las edades

La celebración contará con actividades destinadas a distintas etapas de la infancia, desde primeras infancias hasta niñas y niños de nivel inicial y primaria. También habrá propuestas pensadas para quienes tengan alrededor de 12 o 13 años.

Desde el área de Deportes se preparan circuitos de psicomotricidad adaptados a diferentes edades, además de otras actividades recreativas que se distribuirán en distintos sectores del predio, incluyendo el gimnasio, la cancha de césped y otros espacios municipales.

La organización también remarcó que se trata de una propuesta familiar y pidió a madres, padres y adultos responsables que acompañen y estén atentos a las niñas y los niños durante toda la jornada.

Una fiesta con alimentación saludable e inclusión

Uno de los aspectos novedosos de esta edición será la incorporación de alternativas de alimentación saludable. En lugar de concentrar la propuesta únicamente en las tradicionales golosinas, habrá canastos con frutas cortadas en los distintos stands, para que puedan consumirse fácilmente durante la jornada.

Desde el área de Municipio Saludable explicaron que la iniciativa busca incorporar otras opciones y promover hábitos saludables desde edades tempranas, sin plantear la eliminación de los dulces.

Además, habrá una torta apta para personas celíacas, elaborada con la colaboración del Rotary Club.

La inclusión también será uno de los ejes de la celebración. Entre las 14 y las 14.45 se realizará una “Hora Silenciosa”, pensada especialmente para niñas y niños que requieren ambientes con menor cantidad de estímulos.

Durante ese período se reducirán los niveles de ruido y otros estímulos sonoros y lumínicos para facilitar la participación de quienes necesitan un entorno más tranquilo. Desde la organización aclararon que esto no significa que puedan permanecer únicamente durante esa franja, sino que se busca ofrecer un momento especialmente adaptado a sus necesidades.

Transporte gratuito para llegar al festejo

Para facilitar el acceso de las familias, el municipio gestionó transporte gratuito durante la jornada.

El recorrido comenzará en Valle Chico, continuará por Badén y la zona de 28 de Junio, con llegada al sector del estadio. Luego seguirá por Bella Vista, Estación, Bórquez y Don Bosco, para completar posteriormente el circuito por Ceferino.

La medida apunta a facilitar el traslado de las familias y evitar que las condiciones climáticas o las bajas temperaturas sean un impedimento para participar de la celebración.

La jornada comenzará a las 14 horas y finalizará alrededor de las 18 con la tradicional torta y chocolate, luego de una tarde que reunirá juegos, espectáculos, actividades recreativas y propuestas para disfrutar en familia.

A.M.D