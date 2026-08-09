Qué hacer en Esquel esta semana: comienza Choco Nieve con una agenda llena de sabores

Esquel se prepara para una semana dedicada al chocolate, la gastronomía y los sabores patagónicos. Desde este jueves 13 y hasta el martes 18 de agosto, Choco Nieve ofrecerá distintas actividades para vecinos y turistas en el marco de la temporada invernal.

La propuesta reunirá a chocolaterías, locales gastronómicos, emprendedores y artistas, con una agenda que combina degustaciones, experiencias culinarias, clases, talleres y propuestas vinculadas al chocolate y los productos regionales.

La agenda comienza este jueves

El inicio de Choco Nieve será el jueves 13 de agosto en Bistró Café, con una experiencia gastronómica especial que dará comienzo a la semana.

El viernes 14, Haiku, casa de té, tendrá una propuesta con chocolate en distintas versiones, pastelería artesanal, opciones saludables y alternativas saladas elaboradas con productos regionales.

El sábado 15, desde las 18:30, Croeso será escenario de un Chocolate Tasting, una cata guiada de chocolates acompañada por vinos y espumantes de Chacra Baruk. La actividad tendrá cupos limitados y requerirá reserva previa.

Ese mismo día también habrá un taller de pintura coordinado por la artista Roxana Rapp, que combinará gastronomía y expresión artística.

Dos jornadas gratuitas en Melipal

El domingo 16 y el lunes 17 de agosto, de 14 a 20 horas, las actividades se trasladarán al Centro Cultural Esquel Melipal, con entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas habrá feria de artesanos y emprendedores, clases de cocina, talleres, degustaciones, propuestas de coctelería y música en vivo.

Entre las actividades previstas se encuentra una clase de elaboración de chocolate en rama a cargo de la chocolatería Braese. También se presentará un alfajor de chocolate con fernet elaborado por Mr. Piche y La Galesa.

La agenda incluirá además un taller de coctelería de La Encrucijada, una demostración de figuras de chocolate en vivo a cargo de la chocolatera trelewense Sandra Jones y distintas clases y demostraciones gastronómicas.

También habrá propuestas de Gene, ñoquis de chocolate elaborados por el chef Sebastián Fredes y opciones de Dulzuras de Esquel y Dulcinea.

Chocolate y turismo para disfrutar el invierno

Choco Nieve busca sumar una propuesta gastronómica a los atractivos que ofrece Esquel durante el invierno. Quienes lleguen a la ciudad durante el fin de semana largo podrán combinar las actividades del evento con una visita a La Hoya, un paseo en La Trochita o una recorrida por los paisajes nevados del Parque Nacional Los Alerces.

Con actividades distribuidas durante seis días, Choco Nieve propone una nueva manera de disfrutar la temporada invernal en Esquel, con el chocolate y los productos regionales como protagonistas.

A.D.M