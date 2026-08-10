Cuatro localidades, cuatro fechas y un campeón: llega el Regional de Mountain Bike

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, junto a los secretarios de Deportes de Esquel, Gualjaina, El Maitén y Trevelin, presentó el Campeonato Regional de Mountain Bike, una propuesta que busca recuperar una competencia de estas características en la Cordillera después de más de diez años. El certamen contará con cuatro fechas y recorrerá distintas localidades de la región.

La primera será el 6 de septiembre en Gualjaina, continuará el 4 de octubre en El Maitén, tendrá su tercera jornada el 22 de noviembre en Trevelin y finalizará el 13 de diciembre en Esquel, donde se disputará la gran final.



La iniciativa surgió del trabajo conjunto entre los municipios y Chubut Deportes, con el objetivo de fortalecer una disciplina que cuenta con una importante tradición y numerosos deportistas destacados en la provincia.

El titular de Chubut Deportes remarcó además que la intención es que el campeonato no sea solamente una experiencia de una temporada, sino que pueda incorporarse de manera permanente al calendario deportivo regional.



En tanto, el subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, explicó que la propuesta comenzó a gestarse meses atrás a partir de las demandas de los propios ciclistas de la región.



Según indicó, en los últimos años el mountain bike de senderos y la modalidad XCO habían perdido protagonismo frente a las competencias de rally y caminos anchos. Por ese motivo, la iniciativa apunta a recuperar los circuitos de montaña y generar nuevas oportunidades de competencia.



La primera fecha se disputará en Gualjaina, en el circuito Las Lomas, que fue ampliado y reacondicionado para la competencia. Desde la organización señalaron que el trazado tendrá sectores de senderos y distintas características para ofrecer un recorrido atractivo para los participantes.



La competencia continuará en El Maitén, luego llegará a Trevelin y tendrá su definición en Esquel, en el sector de la Reserva Natural Laguna de la Zeta. Cada fecha tendrá su propia premiación y, al finalizar el campeonato, se consagrarán los campeones regionales de cada categoría.



Uno de los principales objetivos planteados por los organizadores es trabajar con las categorías infantiles y juveniles, además de acompañar a los deportistas de elite. Por su parte, el secretario de Deportes de El Maitén, Maximiliano Manosalva, destacó que el torneo permitirá generar una competencia progresiva para los corredores, con circuitos que irán aumentando su nivel de dificultad a medida que avance el campeonato.



En la misma línea, el secretario de Deportes de Trevelin, Carlos Sainz, remarcó la importancia de trabajar tanto con los deportistas que actualmente representan a la provincia como con quienes integran el semillero.

La propuesta busca que los corredores puedan competir en sus propias localidades y contar con una estructura que les permita crecer dentro de la disciplina.

El mountain bike llegará a los Juegos de la Araucanía



Durante la presentación, Milton Reyes adelantó que el mountain bike reemplazará al ciclismo de ruta en los Juegos Binacionales de la Araucanía.



La modificación implica una nueva oportunidad para los ciclistas chubutenses, ya que deberán prepararse para una disciplina que tendrá representación en una competencia en la que participan las regiones chilenas y las provincias patagónicas.

En ese sentido, Reyes sostuvo que el campeonato regional permitirá generar una estructura de competencia y detectar nuevos talentos que puedan integrar los seleccionados provinciales.



También destacó la necesidad de fortalecer las instituciones vinculadas al ciclismo y generar una mayor organización alrededor de los deportistas que actualmente compiten de manera individual. “Hay que fortalecer las instituciones intermedias y buscar el semillero”, planteó el presidente de Chubut Deportes, al señalar que el desarrollo deportivo requiere de un trabajo sostenido y de largo plazo.

La primera fecha ya tiene abiertas las inscripciones



Desde Gualjaina confirmaron que las inscripciones para la primera fecha ya están abiertas y convocaron a ciclistas de las distintas categorías a participar del estreno del campeonato.



El secretario de Deportes de esa localidad, Fabián Espinoza, explicó que el circuito Las Lomas fue ampliado y cuenta con sectores de senderos y diferentes dificultades para que los participantes puedan disfrutar de la competencia. Las autoridades señalaron además que las inscripciones tendrán valores accesibles, con el objetivo de facilitar la participación de corredores de toda la región.



Es de destacar que antes del inicio del campeonato se disputará una competencia que servirá como preparación para los ciclistas. El 22 de agosto, en la Reserva Natural Laguna de la Zeta, se realizarán los Juegos de Montaña, también con una prueba de mountain bike. El circuito será de menor dificultad que el previsto para la final del Regional y permitirá a los corredores llegar con ritmo competitivo al inicio del nuevo campeonato.



Desde la organización invitaron a todos los ciclistas a participar de esta competencia y remarcaron que también contará con inscripciones accesibles.

MA