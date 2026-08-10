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10 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Curso de Manipulación de Alimentos en Trevelin: ya se puede hacer la inscripción

La capacitación será el 10 y 11 de septiembre y permitirá tramitar el carnet. La inscripción es arancelada y requiere realizar previamente el pago y presentar el comprobante.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin informó que ya se encuentra abierta la inscripción para la próxima capacitación en Manipulación Segura de Alimentos, que se realizará los días 10 y 11 de septiembre de 2026.

 

El curso comenzará el jueves 10 de septiembre a las 8:30 horas y permitirá realizar el trámite para obtener el Carnet de Manipulador de Alimentos, correspondiente al artículo 21 del Capítulo II de la Ley 18.284.

 

La capacitación es arancelada. Para realizar la inscripción, las personas interesadas deberán abonar previamente el trámite y luego cargar el comprobante de pago en el formulario de inscripción correspondiente.

 

El pago puede realizarse mediante código QR con una billetera virtual, por transferencia bancaria o de manera presencial en la Secretaría de Bromatología.

 

 

¿Cuánto cuesta el trámite?

 

 

Para quienes realizan el trámite original, el valor informado es de $81.600.

 

En el caso de las renovaciones, el costo es de $68.000, mientras que las personas mayores de 65 años y jubiladas cuentan con un valor diferencial de $34.000.

 

La Secretaría de Bromatología informó que quedan cupos disponibles para esta próxima capacitación.

 

 

Dónde inscribirse

 

 

Las personas interesadas pueden acercarse a la Secretaría de Bromatología, ubicada en avenida Raúl Ricardo Alfonsín y Holdich, donde también podrán obtener información sobre el proceso de inscripción.

 

La información y el formulario correspondiente se encuentran disponibles en el sitio de Bromatología de Trevelin.

 

 

 

 

A.M.D

 

 

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