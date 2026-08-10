Comenzó la instancia zonal virtual del Encuentro Empresarial de Jóvenes y Adultos

El Gobierno del Chubut, por intermedio del Ministerio de Educación, lleva adelante una nueva edición del Encuentro Empresarial de Jóvenes y Adultos: Desarrollo Emprendedor 2026. La propuesta reúne, desde este lunes, a estudiantes de distintas regiones de la provincia y a más de 50 proyectos elaborados en el marco de un proceso pedagógico que promueve la educación emprendedora desde una perspectiva de triple impacto: social, económico y ambiental.

La actividad es impulsada a través de la Subsecretaría de Planeamiento y Políticas Educativas y del Programa Provincial de Desarrollo de Competencias Emprendedoras. La instancia zonal se desarrollará en modalidad virtual entre este lunes 10 y el viernes 14 de agosto y se podrá conocer desde la web www.chubut.edu.ar/emprendedores.

Más de 50 proyectos en competencia

Las iniciativas participantes buscan dar respuesta a necesidades concretas de sus comunidades mediante el desarrollo de productos sustentables, servicios innovadores y propuestas que fortalecen el desarrollo local.

Cada proyecto es pensado, diseñado y gestionado por los propios estudiantes, con el acompañamiento de sus docentes, fortaleciendo el aprendizaje basado en la creatividad, el compromiso y el trabajo colaborativo.

Camino a la instancia provincial

Finalizada la etapa zonal, 21 proyectos accederán a la instancia provincial, que se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 1º de octubre, también bajo modalidad virtual. En esa etapa se seleccionarán cuatro proyectos destacados que representarán el trabajo que caracteriza a las instituciones educativas participantes.

Desde el Ministerio de Educación se invita a toda la comunidad educativa, a las familias y al público en general a acompañar y difundir esta propuesta, que pone en valor la participación y el espíritu emprendedor de los estudiantes chubutenses, reafirmando el compromiso de la provincia con una educación que impulsa iniciativas con impacto positivo en el territorio.

R.G