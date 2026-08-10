Por las bajas temperaturas, recomiendan revisar el funcionamiento de nuestros artefactos de calefacción

Ante la persistencia de bajas temperaturas y el aumento del uso de artefactos de calefacción, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, reforzó las recomendaciones destinadas a prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono en los hogares.

En ese marco, la cartera sanitaria recordó que es fundamental ventilar diariamente los ambientes, incluso durante los días de frío, y mantener siempre libres las rejillas de ventilación.

También recomendó verificar que las llamas de los artefactos a gas sean de color azul; evitar el uso de hornallas u hornos para calefaccionar la vivienda; y no instalar calefones dentro de los baños.

Asimismo, destacó la importancia de utilizar estufas de tiro balanceado y artefactos que cuenten con los correspondientes sellos de aprobación, especialmente en ambientes cerrados.

A su vez, se aconseja controlar periódicamente el funcionamiento y la ventilación de todos los equipos a gas mediante un gasista matriculado.

Síntomas

La intoxicación por monóxido de carbono puede provocar síntomas similares a los de una gripe o una indigestión, por lo que resulta importante reconocerlos de manera temprana.

Entre las principales manifestaciones se encuentran el dolor de cabeza intenso, las náuseas, los vómitos, la debilidad muscular, la somnolencia, las palpitaciones, la agitación al respirar y los zumbidos en los oídos. En los casos más graves también pueden presentarse dolor en el pecho y pérdida del conocimiento.

Ante la aparición de alguno de estos síntomas, se debe retirar a la persona del ambiente contaminado, facilitarle el acceso a aire fresco y comunicarse inmediatamente con el 107, línea gratuita de emergencias del sistema sanitario público.

Gas de alta toxicidad

El monóxido de carbono es un gas que no tiene olor, color ni sabor, por lo que puede acumularse en los ambientes sin ser detectado.

Al ingresar al organismo a través de los pulmones, pasa a la sangre y desplaza al oxígeno, afectando rápidamente a las personas y también a los animales.

Por este motivo, la ventilación permanente de los ambientes y el mantenimiento adecuado de los artefactos constituyen las principales medidas para prevenir este tipo de intoxicaciones.