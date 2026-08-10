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Por Redacción Red43

Llega una nueva edición del Mercado de Producción Local

Este sábado 15 de agosto habrá una nueva jornada en la Feria Franca de El Bolsón, con productos locales y actividades gratuitas de cocina, cerámica y cestería.
Por Redacción Red43

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El Mercado de Producción Local en El Bolsón tendrá una nueva edición este sábado 15 de agosto, con una jornada que reunirá a productores y emprendedores en la Feria Franca, ubicada en Onelli y Roca.

 

La actividad se desarrollará de 11:30 a 17 y ofrecerá la posibilidad de adquirir alimentos frescos y distintos productos elaborados localmente. Además, habrá propuestas gratuitas para quienes se acerquen durante el día.

 

Cocina, arcilla y cestería

El cronograma comenzará a las 12 con una masterclass de cocina con productos locales, que se realizará junto con la venta de carne de capón de la Red de Organizaciones de la Región Sur.

 

 

A las 13 será el turno de una clase abierta de arcilla local, destinada tanto a grandes como a chicos. Durante la actividad, las personas podrán elaborar su propio mate.

 

La última propuesta será a las 15, con una clase abierta de cestería local.

 

Jornada para conocer la producción local

El Mercado de Producción Local busca generar un espacio de encuentro entre productores, emprendedores y vecinos, con productos de elaboración local y actividades vinculadas a distintos oficios y saberes.

 

 

La jornada se realizará este sábado 15 de agosto, de 11:30 a 17, en la Feria Franca de Onelli y Roca, en El Bolsón. La entrada es libre y las actividades propuestas durante la jornada son gratuitas.

 

 

O.P.

 

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