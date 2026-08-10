Manuel Adorni tiene 15 días para explicar inconsistencias en su patrimonio

El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó a Manuel Adorni a presentar explicaciones sobre distintos movimientos de su patrimonio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante la Justicia Federal.

El exjefe de Gabinete tendrá un plazo de 15 días para responder el requerimiento, que fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo y contempla 20 puntos vinculados con bienes, ingresos, gastos y operaciones realizadas durante el período en el que Adorni se desempeñó como funcionario del Gobierno de Javier Milei.

Según surge de la investigación, existen diferencias entre los ingresos declarados y determinados gastos y movimientos patrimoniales que, hasta el momento, no tendrían una justificación suficiente para los investigadores.

Qué deberá explicar Adorni

Entre los aspectos que forman parte del requerimiento aparecen operaciones inmobiliarias, fondos en efectivo, gastos realizados en dólares y distintas erogaciones vinculadas al grupo familiar.

Uno de los puntos está relacionado con la adquisición de una vivienda en el country Indio Cua. La Justicia busca determinar el origen de los fondos utilizados para la operación y las razones por las que el inmueble figura a nombre de la esposa de Adorni.

También deberá brindar información sobre el dinero utilizado para realizar refacciones en esa propiedad, además de otros gastos vinculados con muebles y equipamiento de viviendas.

La investigación también contempla pagos realizados por viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares, entre otros gastos que fueron incorporados al análisis patrimonial.

Los montos bajo análisis

De acuerdo con la información incorporada al expediente, durante el período investigado Adorni percibió 35 sueldos como funcionario público, mientras que también se analizaron los ingresos acreditados de su esposa.

En ese período, los ingresos comprobados del matrimonio alcanzarían los $229.752.283,20, mientras que los gastos registrados en pesos llegarían a $272.820.832,20. La diferencia analizada por la investigación es de $43.068.549.

A esto se suma un conjunto de gastos realizados en dólares que, según los investigadores, no encontraría correlato suficiente con los ingresos lícitos comprobados. El monto señalado en el expediente asciende a USD 402.578,12.

La investigación también puso bajo análisis inversiones en criptoactivos y el origen de los fondos con los que se iniciaron esas operaciones.

Qué puede pasar después

El requerimiento de justificación patrimonial constituye una instancia previa dentro de la investigación. Ahora, Adorni deberá presentar la documentación y las explicaciones correspondientes para responder a los puntos planteados por la fiscalía.

Si las respuestas no fueran consideradas suficientes, uno de los posibles pasos posteriores sería que el fiscal solicite su declaración indagatoria.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y posteriormente incorporó nuevas presentaciones realizadas por otros legisladores.

MA