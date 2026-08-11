El Centro de Día de Esquel mantuvo la categoría A y fue reconocido entre los mejores de Chubut

El Centro de Día municipal de Esquel mantuvo la categoría A luego de superar una nueva evaluación realizada por organismos vinculados al sistema de prestaciones. La instancia incluyó una revisión integral del funcionamiento de la institución, desde las condiciones edilicias y la higiene hasta el trabajo de los profesionales, los talleres y el seguimiento de las personas que concurren diariamente.

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó el resultado y el trabajo realizado por todo el equipo. "Felicitar a todos los que fueron partícipes, todo el equipo que ha trabajado para que mantenga el centro de vida en la categoría A, es un orgullo para nosotros, es el mejor centro de vida de la provincia", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que se trata de un servicio municipal que tiene una particularidad dentro del país. "Es uno de los pocos centros de vida municipales que tiene el país y poder mantener la categoría A no es poca cosa", señaló.

Taccetta explicó además que la categorización tiene un impacto directo sobre el funcionamiento económico de la institución, ya que permite mejorar los ingresos provenientes de las obras sociales y sostener las prestaciones.

"Eso implica un mejor servicio, pero también un mejor ingreso en cuanto al cobro de las obras sociales, que es lo que nos permite mantener la mayor calidad que estamos brindando hoy en día desde el municipio", afirmó.

El intendente también destacó el trabajo realizado desde el inicio de la gestión para mejorar la administración de las prestaciones y los ingresos. "Siempre hablamos de los ingresos y los gastos para poder brindar un mejor servicio, para tener mayor inversión es necesario tener mejores ingresos y es por ese motivo que trabajamos para obtener primero y mantener la categoría", explicó.

Una evaluación integral del Centro de Día

Durante la evaluación, el equipo técnico fue consultado sobre las distintas profesiones y sus incumbencias, además de revisarse aspectos vinculados al edificio, el ordenamiento y la limpieza.

Desde la institución señalaron que también fueron evaluados los contenidos de los talleres, el seguimiento de los concurrentes y el funcionamiento del equipo técnico.

"Estuvimos como tres horas con el equipo técnico, nos preguntaron en cada profesión la incumbencia que teníamos cada uno, todo lo que es a nivel edificio, hasta la revisión del ordenamiento, la limpieza, nos felicitaron por todas las áreas, por el contenido de los talleres, por el seguimiento y por el equipo técnico", explicaron desde el Centro de Día.

Actualmente son 29 las personas que concurren a la institución y se prevén nuevos ingresos luego del período invernal.

La evaluación contó con la participación de una Junta Evaluadora de Salud integrada por profesionales de distintas áreas. Según se explicó, el proceso también se complementa con inspecciones de infraestructura y otras evaluaciones vinculadas al funcionamiento de la institución.

El trabajo de todo el equipo

Andrea Herrera, de la Dirección de Discapacidad, destacó que la continuidad en la categoría A es el resultado de un trabajo colectivo y puso el foco en las diferentes personas que sostienen diariamente el funcionamiento del Centro de Día.

"Esto es un engranaje y de acá del personal, no quiero, me voy a olvidar seguramente de todo, pero desde la tráfico hasta la cocina, si falta uno es un problema y es un esfuerzo de todos", sostuvo.

Herrera remarcó además que la evaluación contempló diferentes aspectos del funcionamiento cotidiano. "Salimos bien en la cuestión higiene profesional, el contenido de los talleres, el trabajo que se vio y también un acompañamiento tanto del intendente como de las distintas áreas de la municipalidad", señaló.

También destacó la articulación con otras áreas e instituciones para fortalecer la formación y las prestaciones. En ese sentido, explicó que se vienen realizando convenios con la universidad y prácticas profesionales vinculadas a Terapia Ocupacional y Acompañamiento Terapéutico.

"Nosotros queremos seguir manteniendo por lo menos una vez al mes una jornada de capacitación para todos", indicó.

Herrera también explicó que uno de los objetivos es ampliar el equipo profesional, aunque reconoció las dificultades para encontrar personas con formación específica en discapacidad.

"Es muy difícil conseguir idóneos y que estén formados, eso es lo que nos da mucho puntaje, el profesionalismo y la educación que tienen los chicos en tercero y universitario y eso nos mantiene también con lo puntuacional de cada taller y no es fácil encontrar personal que esté formado en discapacidad", manifestó.

Una categoría que se sostiene en el tiempo

Alejandra Crespo, directora de Inclusión, también valoró la continuidad de la categoría A y el trabajo desarrollado durante los distintos procesos de evaluación.

"La Dirección de Inclusión hoy desde otro lugar, y dando la posibilidad de poder, como dijo Andrea, de transmitir lo que uno sabe humildemente desde la experiencia", expresó.

Crespo destacó además la importancia de que el Centro de Día sea municipal y el reconocimiento que recibió durante distintas evaluaciones.

"Siempre me lo dicen y me lo vuelven a decir, es uno de los mejores centros de la provincia del Chubut", afirmó.

En ese sentido, remarcó el valor de que la experiencia desarrollada en Esquel pueda servir para otros espacios. "Y algo que yo, y voy a decirlo desde lo personal, es municipal, y eso es un orgullo, es un orgullo para mí", sostuvo.

Crespo también puso el foco en el trabajo colectivo que permitió alcanzar el resultado. "El equipo no se hace solamente la coordinadora o la directora, cuando estamos ahí adentro en toda la auditoría, no, son todos, esto es un trabajo en equipo, y cuando es así la victoria se festeja en forma conjunta", afirmó.

La directora de Inclusión señaló además que continuarán trabajando de manera articulada con el equipo técnico del Centro de Día para intercambiar experiencias y fortalecer las prestaciones.

Más ingresos y permanencia de profesionales

Otro de los puntos destacados por Taccetta fue el impacto que tuvo la mejora en los ingresos de las obras sociales sobre la situación de los trabajadores y profesionales.

"Esta mejora en los ingresos nos permitió también mejorar considerablemente los ingresos y los sueldos, tanto de los contratados como profesionales", explicó.

Según señaló, anteriormente existía una rotación frecuente de profesionales debido a los bajos ingresos, una situación que afectaba la continuidad de los servicios.

"Nosotros veíamos que había alternancia en los profesionales, que venían solamente un periodo de seis meses, ocho meses, y se terminaban yendo porque la paga era muy baja", indicó.

Taccetta sostuvo que la mejora salarial permitió favorecer la permanencia de los profesionales y, con ello, fortalecer la calidad de las prestaciones municipales.

"Entendemos también que mejora la calidad de servicio que brindamos a la comunidad", concluyó.