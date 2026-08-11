Nieve y calles congeladas: el tránsito está complicado esta mañana en Esquel

La mañana de este martes se presenta complicada para quienes transitan por las calles de Esquel. Las bajas temperaturas generan una fuerte helada y, con la nevada que comienza durante la madrugada, el hielo permanece debajo de la nieve en distintos sectores de la ciudad.

En avenida Presidente Perón y Don Bosco, la situación requiere especial atención. La calzada se encuentra muy resbaladiza y por momentos se convierte prácticamente en una pista de patinaje.

A esta hora hay un importante movimiento de vehículos: padres que llevan a sus hijos a la escuela, docentes que se dirigen a los establecimientos educativos y vecinos que se trasladan hacia sus lugares de trabajo.

Ante estas condiciones, se recomienda circular a muy baja velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar frenadas o maniobras bruscas. Los peatones también deben extremar los cuidados, especialmente al cruzar calles o caminar por sectores donde se acumula hielo.

La nieve continúa acompañando la mañana en Esquel y el hielo hace que desplazarse requiera mayor tiempo y precaución. La recomendación es salir con tiempo y, sobre todo, circular con mucho cuidado.