-7°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 11 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubut
11 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Nieve y calles congeladas: el tránsito está complicado esta mañana en Esquel

La helada previa a la nevada deja calles y avenidas con una importante presencia de hielo. En avenida Presidente Perón y Don Bosco, la calzada se encuentra muy resbaladiza y se recomienda circular con extrema precaución.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La mañana de este martes se presenta complicada para quienes transitan por las calles de Esquel. Las bajas temperaturas generan una fuerte helada y, con la nevada que comienza durante la madrugada, el hielo permanece debajo de la nieve en distintos sectores de la ciudad.

 

En avenida Presidente Perón y Don Bosco, la situación requiere especial atención. La calzada se encuentra muy resbaladiza y por momentos se convierte prácticamente en una pista de patinaje.

 

A esta hora hay un importante movimiento de vehículos: padres que llevan a sus hijos a la escuela, docentes que se dirigen a los establecimientos educativos y vecinos que se trasladan hacia sus lugares de trabajo.

 

Ante estas condiciones, se recomienda circular a muy baja velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar frenadas o maniobras bruscas. Los peatones también deben extremar los cuidados, especialmente al cruzar calles o caminar por sectores donde se acumula hielo.

 

La nieve continúa acompañando la mañana en Esquel y el hielo hace que desplazarse requiera mayor tiempo y precaución. La recomendación es salir con tiempo y, sobre todo, circular con mucho cuidado.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ruta 40 cortada este martes ¿hasta dónde alcanza la restricción?
2
 Despiste en Ruta 40 dejó dos personas trasladadas al hospital
3
 Terremotos en Sudamérica: cuál es el riesgo para Chubut y qué zonas Argentinas son más vulnerables
4
 Nieve y calles congeladas: el tránsito está complicado esta mañana en Esquel
5
 ¡Arrancó la fiesta de la Corco Futsal!
1
 Todos por Leo: organizan una peña solidaria para ayudar a su familia
2
 Rescate en Chubut: gendarmes liberaron a un guanaco atrapado en un alambrado
3
 Nevadas fuertes en Chubut: cuatro departamentos están bajo alerta amarilla
4
 El Parque Nacional Los Alerces avanza en la preparación del Relevamiento de Poblaciones 2026
5
 Refuerzan los controles para combatir la pesca furtiva en la región
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -