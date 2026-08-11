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11 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Está nevando tupido y el viento sopla escarchando

Esquel volvió a cubrirse de nieve tras una madrugada helada, y el pronostico anticipa, seguirán cayendo plumas durante toda la jornada.
Por Redacción Red43

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Otra mañana nevada en Esquel. Otra de varias este invierno, nieve no tan abundante como otros años pero igual de destacable frente a la sequía general de la región.

 

Esquel fue la ciudad más fría en la mañana del lunes y el pronostico señalaba que la situación continuaría y así fue.

 

Nieve desde la madrugada, acumulada sobre el hielo, un marco peligroso que por suerte no causó grandes accidentes en nuestra ciudad.

 

La gente recuerda por suerte los recaudos y como manejarse frente a estos temporales.

 

El martes continuará nevando, suave y sin grandes acumulaciones. Pero nevando al fin.

 

SL

 

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