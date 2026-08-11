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11 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Agosto encuentra al Cerro Perito Moreno con una de sus mejores temporadas de nieve

La nieve cubre buena parte de la montaña y sostiene una propuesta que va desde el aprendizaje y las pistas para distintos niveles hasta el freeride, los trineos y el alojamiento sobre las pistas.
Por Redacción Red43

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El Cerro Perito Moreno es una de las principales propuestas de turismo de invierno de El Bolsón y la Comarca Andina. La montaña ofrece alternativas para quienes llegan con experiencia sobre los esquíes, para quienes quieren aprender y también para visitantes que buscan disfrutar de la nieve sin necesariamente esquiar.

 

Hay pistas de diferentes niveles, sectores para principiantes, actividades para peatones, opciones vinculadas al freeride y distintas alternativas de alojamiento. Entre ellas se encuentra el refugio Albrecht Rudolph, ubicado directamente sobre las pistas, lo que permite organizar una estadía con una dinámica diferente a la de una visita por el día.

 

La cantidad de nieve que recibió la montaña durante esta temporada permitió consolidar las condiciones para las distintas actividades de invierno y volver a poner en primer plano una pregunta habitual entre quienes planifican una escapada a la Comarca Andina: ¿qué se puede hacer en el Cerro Perito Moreno?

 

 

Una montaña para distintos niveles

El Cerro Perito Moreno cuenta con pistas verdes, azules, rojas y negras, por lo que ofrece alternativas para esquiadores de diferentes niveles. Para quienes están comenzando está el sector Ski Fun Day, preparado especialmente para el aprendizaje y con nieve de cultivo.

 

La propuesta también incluye sectores de bosque y fuera de pista. Para esquiadores avanzados, está la experiencia Catski que ofrece una alternativa orientada al freeride.

 

También hay opciones para quienes no esquían

Las personas que no practican esquí también pueden disfrutar de la montaña. Entre las actividades disponibles se encuentran los trineos, con propuestas en distintos sectores. Esto permite que familias y grupos con diferentes intereses puedan disfrutar distintas actividades durante una misma jornada.

 

 

Alojarse sobre las pistas

El refugio Albrecht Rudolph ofrece alojamiento en el Cerro Perito Moreno y funciona bajo el concepto Ski In, Ski Out. Su ubicación sobre las pistas permite salir y regresar esquiando, una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan aprovechar varias jornadas en la montaña.

 

Cuenta con habitaciones privadas y compartidas, desayuno y cena, además de agua caliente, ropa de cama, Wi-Fi e internet satelital. También ofrece la posibilidad de almorzar.

 

El refugio está ubicado a unos 900 metros de altura y cerca de la base del cerro. Habitualmente se puede llegar en vehículo para descargar el equipaje y luego dejarlo en el estacionamiento, aunque el acceso puede variar según las condiciones invernales.

 

 

Propuesta para una estadía completa

Las pistas para diferentes niveles, freeride, trineos y alojamiento permiten organizar una escapada de invierno con distintas alternativas, tanto para quienes buscan esquiar como para quienes simplemente quieren disfrutar de la nieve.

 

Gabriel Panomarenko, responsable del refugio Albrecht Rudolph y director de la Escuela de Esquí y Snowboard, señaló a Red43 Comarca Andina que el perfil familiar y el contacto cercano con quienes visitan la montaña forman parte de la propuesta del cerro.

 

Antes de subir, se recomienda consultar el estado de los accesos, las condiciones de nieve y las actividades disponibles para la fecha elegida.

 

 

Quienes quieran hospedarse en el refugio Albrecht Rudolph pueden consultar y reservar por WhatsApp al 2944 395847. Además, los huéspedes acceden a un descuento del 30% en los pases, según indicó Panomarenko.

 

 

O.P.

 

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